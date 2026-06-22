Ofreció una camioneta en una falsa permuta, se llevó dos vehículos y terminó detenido tras una persecución

Un hombre concretó una presunta estafa con una falsa operación de intercambio de autos. La Policía descubrió además que uno de los vehículos era robado.

El hombre fue detenido tras una persecución por efectivos de la Comisaría 31° en inmediaciones de calles Cardenales y Maipú. Foto: Gentileza.

Una insólita maniobra de estafa terminó con un hombre detenido en General Roca luego de engañar a un vecino durante una supuesta permuta de vehículos, llevarse dos rodados y escapar cuando la víctima descubrió que algo no cerraba en la operación.

Pero eso no fue todo. Cuando la Policía intervino y revisó uno de los vehículos utilizados en el intercambio, descubrió que tenía pedido de secuestro vigente por una causa en Neuquén.

Todo comenzó cuando un vecino de 39 años acordó intercambiar dos vehículos de su propiedad a cambio de una camioneta Fiat Strada ofrecida por el sospechoso.

Según la denuncia presentada, el hombre llegó hasta el domicilio del damnificado y mostró documentación que, en apariencia, acreditaba la titularidad del rodado.

Convencido de que se trataba de una operación legítima, la víctima entregó primero una Renault Kangoo.

Horas más tarde, el mismo hombre regresó y retiró también un Fiat Siena, completando así la supuesta permuta.

Las sospechas comenzaron después

Sin embargo, poco tiempo después empezaron a aparecer inconsistencias en la información vinculada a la camioneta entregada en la operación.

Al intentar verificar los datos y comunicarse con quien figuraba como titular del vehículo, el damnificado advirtió que algo no estaba bien.

Fue entonces cuando decidió salir a buscar al sospechoso por distintos sectores de General Roca.

Intentó escapar, pero terminó detenido

Al notar que estaba siendo seguido, el acusado intentó escapar a bordo del Fiat Siena que acababa de obtener mediante la maniobra fraudulenta.

La víctima alertó inmediatamente a la Policía, que desplegó un operativo para interceptarlo.

Finalmente, efectivos de la Comisaría 31° lograron ubicarlo y detenerlo en inmediaciones de calles Cardenales y Maipú.

El hombre fue trasladado a la unidad policial en calidad de aprehendido, mientras que el auto quedó secuestrado de manera preventiva.

El dato que complicó aún más su situación

Cuando los efectivos verificaron los datos de la camioneta Fiat Strada utilizada en la falsa permuta, apareció un dato inesperado.

Según el sistema policial, el vehículo registraba un pedido de secuestro activo solicitado por una dependencia policial de Neuquén. Ante este escenario, el rodado fue secuestrado de inmediato.

Lo imputaron por dos delitos

Tras reunir las primeras pruebas, la Fiscalía de turno dispuso imputar al sospechoso por los delitos de estafa y encubrimiento.

Mientras avanza la investigación, los investigadores intentan determinar si el detenido estaría vinculado a otros hechos similares cometidos bajo la misma modalidad.