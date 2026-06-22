Murió "Cacho" Rosauer, referente de una familia que dejó una huella histórica en Cipolletti y la región

Tenía 81 años y atravesaba una dura enfermedad. Su familia lo despidió con emoción: “Vivió trabajando toda su vida, ese es el ejemplo que nos dejó”.

La comunidad del Alto Valle despide por estas horas a Juan “Cacho” Rosauer , integrante de una de las familias pioneras más emblemáticas en la historia productiva de Cipolletti y la región. Tenía 81 años y falleció este lunes luego de atravesar una larga enfermedad que en las últimas semanas había deteriorado fuertemente su estado de salud.

La noticia generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos que rápidamente comenzaron a expresar su pesar en redes sociales, recordando a quien formó parte de una generación ligada al trabajo, al desarrollo frutícola y al crecimiento de una empresa histórica del Valle.

Fue su propio hijo, Ediberto, quien dialogó con LM Cipolletti compartió detalles de los últimos días de Cacho Rosauer y el duro proceso que atravesaba.

“Cacho tenía 81 años, los había cumplido a principios de junio, pero ya venía con un cáncer de próstata y estaba sufriendo mucho. La verdad es que estábamos pidiendo a Dios que se acuerde de él para que deje de sufrir ”, expresó con profundo dolor.

Según relató, el final llegó de la manera en que él hubiera querido: acompañado por sus seres más cercanos. “Se murió como lo hubiera querido, rodeado de sus hijos y nietos”, contó.

cacho rosauer 1

El legado de una vida de trabajo

Dentro de la familia Rosauer, Cacho representaba la continuidad de una historia marcada por el esfuerzo y la producción en el Alto Valle.

“Lo vamos a recordar como era él. Junto a su hermano Roberto eran muy unidos, siempre trabajando juntos en la empresa”, recordó su hijo.

image Cacho Rosauer junto a su hermano Roberto. Gentileza

Y resumió en una frase lo que considera la marca que deja su padre: “Vivió y trabajó toda su vida. Ese es el ejemplo que nos dejó”.

Quienes lo conocieron coinciden en una misma definición: un hombre familiero, trabajador y profundamente comprometido con el legado construido durante generaciones.

Una familia pionera en la historia productiva del Valle

Hablar del apellido Rosauer es hablar de una de las familias fundadoras del desarrollo productivo regional.

Su historia se remonta a fines del siglo XIX, cuando Roberto Rosauer llegó desde Austria y comenzó a desarrollar emprendimientos agrícolas que terminarían siendo clave para el crecimiento de la fruticultura en la Patagonia.

Décadas después, la familia consolidó viveros, chacras, frigoríficos y emprendimientos que marcaron el desarrollo económico de Cipolletti, Villa Regina y Campo Grande.

Incluso uno de los barrios más conocidos de Cipolletti lleva hoy su apellido: Barrio Rosauer.

Con el paso del tiempo, distintas generaciones continuaron expandiendo ese legado que convirtió a la familia en un apellido inseparable de la historia productiva regional.

La despedida será este martes en Fernández Oro

Familiares y seres queridos confirmaron que la despedida oficial será este martes 23 de junio.

Se realizará una misa a las 19 en la parroquia Santa María Goretti, ubicada en Don Bosco 430 de General Fernández Oro, frente a la plaza San Martín.

El dolor también se reflejó en redes sociales

Tras conocerse la noticia, decenas de mensajes comenzaron a multiplicarse en redes sociales, reflejando el cariño que muchas personas sentían por Cacho Rosauer y su familia.

“Lamento mucho la partida de Cacho, abrazo a toda la familia”. “Q.E.P.D. Abrazo muy fuerte a Chichi y sus hijos”. “Lo siento mucho. Acompaño y abrazo a toda la familia”. “Lamento profundamente la partida de Cacho. Acompaño con cariño a toda su familia”, fueron algunos de los mensajes que le dedicaron a la familia tras conocerse la noticia.