Gran respuesta en la primera jornada de castración en Ferri: cómo sigue el cronograma

Casi 30 animales fueron castrados en el primer sábado de atención en Ferri. Cómo sigue el cronograma y los requisitos que hay que cumplir.

La primera jornada de castración realizada los días sábados en el barrio Ferri tuvo una gran respuesta por parte de los vecinos. Durante esta primera fecha, se intervinieron un total de 27 perros y gatos , dando inicio a una modalidad que busca facilitar el acceso a este servicio veterinario durante los fines de semana.

A través de Zoonosis se informó que las jornadas de castraciones de los sábados continuarán realizándose durante las próximas semanas, siempre a partir de las 10. El cronograma oficial quedó establecido de la siguiente manera:

Los vecinos que deseen registrar a sus mascotas ya pueden solicitar los turnos para las próximas jornadas comunicándose a los teléfonos 299-5692877 o al 299-5720311 . Las líneas están habilitadas de lunes a viernes de 7 a 14.

Sábado 4 de julio: Se llevará a cabo en La Cascada ( Sector B manzana 1 lote ).

Sábado 27 de junio: Se realizará en el Centro Comunitario de Ferri ( La Alianza y Tulipanes ).

Para el día del turno, se informaron los siguientes requisitos generales a tener en cuenta:

La persona responsable de llevar su mascota debe ser mayor de edad .

Se debe concurrir con DNI .

Los caninos deben asistir con correa, collar y bozal en caso de ser necesario.

Los felinos deben ser trasladados en jaula de transporte, bolso o canil.

Asimismo, a través de Zoonosis se solicita de forma obligatoria que la persona que asiste con su perro o gato debe permanecer en el lugar hasta que el animal salga de la cirugía y sea entregado de manera efectiva.

Control poblacional y salud animal

Las castraciones son una de las principales políticas públicas en materia de salud animal y control poblacional. A través de este tipo de campañas, se promueve el bienestar de las mascotas, se previenen enfermedades y se evita la reproducción no deseada de perros y gatos, logrando reducir además la cantidad de animales en situación de calle.