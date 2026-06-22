La Feria Semilla convocó a más de 10.000 personas en Cipolletti

Fue la sexta visita de la Feria Semilla a la ciudad. Durante tres días, la tradicional feria gastronómica reunió a una multitud en el Parque Rosauer.

La Feria Semilla Edición Mundial - Día del Padre cerró tres jornadas de intensa actividad en el Parque Rosauer , consolidándose como uno de los eventos culturales y socioproductivos más convocantes de la región. Con una asistencia que superó las 10.000 personas, la propuesta de entrada libre reunió a productores, emprendedores, artesanos y artistas, convirtiéndose en un punto de encuentro clave para las familias de Cipolletti y localidades vecinas.

Esta edición especial estuvo inspirada en el Mundial 2026 , lo que aportó una impronta particular al tradicional evento a través de espacios temáticos, actividades recreativas e intercambio de figuritas.

La apertura oficial se realizó el viernes , jornada que registró una importante presencia de público dedicado a recorrer los stands gastronómicos y los emprendimientos regionales. El cierre musical de este primer día estuvo a cargo de Nadhir Suárez Dúo .

Gastronomía regional y protagonismo deportivo el sábado

El sábado se consolidó como uno de los días con mayor afluencia de vecinos. Uno de los principales atractivos de la jornada fue la elaboración de la tradicional Paella Gigante, a cargo de La Peña La Baraja de Ingeniero Huergo, donde se compartieron más de 200 porciones entre los asistentes. Desde la organización señalaron que el interés despertado abre la puerta a futuras ediciones temáticas vinculadas a la gastronomía de la región.

En el ámbito deportivo y recreativo, el fútbol fue el eje central con la participación de jugadores del Club Cipolletti, quienes compartieron anécdotas con el público y jugaron al fútbol tenis con niños y jóvenes en el predio.

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La agenda artística de la tarde continuó con el elenco de baile urbano del Centro Municipal de Danzas (Cemud), seguido por el espacio musical Sunset Semilla, ambientado por el DJ Gabriel Salazar. El cierre definitivo de la jornada estuvo a cargo de la banda Corazón de Melón.

El domingo mantuvo los altos niveles de convocatoria en todas sus áreas. El sector destinado al intercambio de figuritas del Mundial 2026 fue uno de los puntos más concurridos por personas de todas las edades.

Asimismo, la Escuela de Cocineros Patagónicos ofreció una clase magistral de elaboración de tortas fritas. La actividad atrajo a una gran cantidad de vecinos y culminó con la entrega gratuita de más de 500 unidades. El evento finalizó formalmente por la noche con la última sesión del Sunset Semilla.

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Impulso a la economía social y declaraciones oficiales

La edición contó con el respaldo y la participación de la Feria de Economía Social de la Municipalidad de Cipolletti, cumpliendo con el objetivo de brindar un espacio para la promoción, exhibición y comercialización de los productos locales.

El intendente Rodrigo Buteler destacó el impacto de la iniciativa en la comunidad y aseguró que "Semilla ya forma parte de la identidad de Cipolletti", ponderando el movimiento económico generado y la recuperación de los espacios públicos para el disfrute familiar.

Por su parte, la organizadora Gabriela Martínez celebró la respuesta de los asistentes y afirmó que la temática del mundial aportó una identidad especial a una edición que superó todas las expectativas previas.