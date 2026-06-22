Plan de asfalto en Cipolletti: abren los sobres para pavimentar 309 nuevas cuadras

El Municipio hará otras dos licitaciones para ampliar el plan de asfalto. Los detalles de las calles en las que se realizará la obra.

El Municipio abrirá los sobres con ofertas para continuar con el plan de asfalto.

El Plan histórico de asfalto en Cipolletti continúa sumando más cuadras en diferentes sectores de la ciudad. A través de un esquema de financiamiento que se sostiene con un presupuesto 100% municipal , la administración local dará inicio esta semana a los procesos de apertura de sobres para definir las empresas que llevarán adelante los trabajos de pavimentación.

Esta nueva etapa se encuentra dividida en dos grandes compulsa públicas que permitirán extender la infraestructura vial en los barrios y las zonas prioritarias de la localidad.

Los actos administrativos se desarrollarán en las instalaciones de la comuna. El cronograma oficial establece los siguientes días y horarios:

Miércoles 24 de junio a las 8.30 se llevará a cabo la apertura de sobres de la Licitación Pública 17/26 “Plan de pavimento 309 cuadras – licitación A (146 cuadras)”. El acto tendrá lugar en el quinto piso del edificio municipal de calle Yrigoyen 379 .

Viernes 26 de junio a las 10 se realizará la apertura correspondiente a la Licitación Pública n° 18/26 - “Plan de Pavimento 309 cuadras – licitación B (163 cuadras)”, también programada en el quinto piso del edificio municipal.

Licitación A: sectores y calles que serán pavimentadas

El segmento denominado “Plan de Pavimento 309 Cuadras – Licitación A 146 Cuadras” comprende la cobertura de un total de 109.489 m2. Las calles y barrios incluidos en esta etapa del proyecto son:

Calle Venezuela Sur (entre J.D. Perón y Calle a Ceder)

Calle Lago Fonk (entre Venezuela Sur y Ecuador)

Calle Vélez Sarsfield (entre J.F Kennedy y Río Collón Cura)

Calle Paso de los Libres (entre Los Cipreses y Los Jacarandas)

Calle Saavedra (entre San Luis y Simón Bolívar)

Simón Bolívar (entre M. Moreno y Saavedra)

Calle Los Coihues (entre Estado de Israel y Gregores de Gotelli)

Calle Venezuela (entre DVN y Los Tomillos)

Calle Los Tomillos (entre Saturnino Franco y Venezuela)

Calle Mosconi (entre Espinoza y Nicaragua)

Barrio Belgrano (calles Sargento Cabral, Remedios del Valle, Los Pinos, J. B. Justo, Capitán Bermúdez, Facundo Quiroga y Juan B Justo)

Barrio Rincón Lindo

Barrio Manzanar (calles Los Manzanos, Los Canelos, Los Guindos, Los Saucos, Los Mistoles y Los Quebrachos)

Barrio Las Calandrias (calles Lago Guillelmo, El Salvador, J.M Paris, D.L. Mailhet, Teniente Ibañez, Lago Fonck, Lago Ramos Mexia, Don J. de D. Sepulveda e Ing. Agr. Felix Salomano).

asfalto cipo

Licitación B: conectividad, colectivos y entornos escolares

Por su parte, la Licitación B de 163 Cuadras comprende un total de 121.836,00 m2. Esta etapa prioriza la conectividad en barrios populosos, los accesos a instituciones educativas y los corredores del transporte público de pasajeros. Las zonas a intervenir son:

Barrio Luis Piedrabuena

Calle J.B. Alberdi (entre Arenales y Venezuela, y entre Perú y J.M. París)

Calle José Hernández (entre Arenales y Bolivia, y entre Chile y J.M. París)

Calle Falucho (Hasta N. Unidas)

Recorrido de colectivo en Ferri: calles Los Pensamientos, La Alianza y Los Tulipanes.

Calle Av. La Plata Este (entre La Esmeralda y Río Neuquén)

Calles que rodean establecimientos educativos del B° Anai Mapu (Jardín 49, Escuela 294 Maestros Neuquinos y Escuela 152 Bachiller con orientación en Artes visuales): calles Los Menucos, Río Neuquén, S.A. Oeste y Pastor J.A. Bowdler.

Calles que rodean la Escuela N° 338 y el Centro Infantil Municipal N°4: calles Homero Manzi y Roberto Firpo.

Calles que rodean la Escuela 305: calles Rotary Internacional y Fray Santa María de Oro.

Calles que rodean la Escuela M. Almirón Nro. 366: calles Antártida Argentina y Pastor J.A. Bowdler.

Un plan integral para la infraestructura de la ciudad

El Plan de Pavimento 309 cuadras se acoplará de manera directa a las 214 cuadras que hoy están en ejecución dentro de la localidad. Desde el Ejecutivo municipal señalaron que los objetivos de este despliegue técnico son fortalecer la seguridad vial, mejorar la conectividad urbana y optimizar la infraestructura general de la ciudad.

Con la apertura de estas ofertas y la posterior puesta en marcha de los trabajos, Cipolletti consolida una transformación en la obra pública local y regional, alcanzando la ejecución de un plan global de más de 650 cuadras financiadas íntegramente con fondos propios.