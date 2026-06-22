Impactante choque múltiple en la zona de chacras: siete heridos y un enorme operativo de emergencia

Tres vehículos chocaron en la zona de General Roca y hubo un amplio despliegue de ambulancias, Bomberos y Policía. Algunas víctimas sufrieron fracturas.

El siniestro se registró pasado el mediodía de este lunes en la zona cercana a Chacramonte. Foto: Gentileza.

Momentos de extrema tensión se vivieron este lunes al mediodía en la zona rural cercana a Chacramonte , en General Roca, donde un fuerte choque entre tres vehículos dejó siete personas heridas y obligó a desplegar un importante operativo sanitario y policial debido a la magnitud del siniestro.

El accidente ocurrió en una transitada zona de chacras y movilizó a ambulancias, Bomberos, Criminalística y efectivos policiales de distintas unidades que trabajaron intensamente para asistir a las víctimas y ordenar el sector.

Según confirmaron fuentes policiales, el hecho se produjo alrededor de las 12:10 en la intersección de calles José Adaro y Nahuel Huapi , dentro de la jurisdicción del Destacamento Especial 177° de Chacramonte .

Por causas que todavía son materia de investigación, tres vehículos terminaron involucrados en el fuerte impacto, entre ellos una camioneta Rastrojero.

Cuando los primeros efectivos llegaron al lugar, confirmaron rápidamente que varias personas habían resultado heridas como consecuencia de la violencia del choque.

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Una persona terminó dentro de un desagüe

El escenario que encontraron los rescatistas obligó a activar un amplio operativo de emergencia.

De acuerdo a la información policial, entre los lesionados había adultos y menores con heridas de distinta consideración e incluso una de las personas terminó dentro de un desagüe ubicado en las inmediaciones del lugar del accidente.

Ante esa situación, se pidió apoyo inmediato de más móviles policiales y equipos especializados para asistir a todos los involucrados.

Varias ambulancias y traslados de urgencia

Debido a la gravedad inicial del panorama, se coordinó el arribo de varias ambulancias que trasladaron a los heridos al Hospital Francisco López Lima bajo modalidad Código Rojo, protocolo reservado para emergencias que requieren respuesta sanitaria inmediata.

En paralelo, Bomberos colaboró en las tareas de rescate mientras personal del Gabinete de Criminalística comenzó a trabajar sobre la escena para intentar reconstruir cómo ocurrió el impacto.

Siete heridos, pero ninguno corre riesgo de vida

Fuentes vinculadas al operativo confirmaron que fueron siete las personas lesionadas en el choque múltiple.

Si bien algunas víctimas presentaban fracturas importantes y lesiones que demandaron atención urgente, desde el operativo señalaron que ninguna de ellas se encontraba en riesgo de vida.

Mientras continúan las actuaciones judiciales y pericias, las autoridades trabajan para establecer la mecánica exacta del accidente ocurrido en este sector de intenso tránsito rural.