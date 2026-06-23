Tiene 16 años, recibió dos disparos y nadie logra explicar qué ocurrió dentro de la vivienda

El adolescente de 16 años sufrió heridas de bala en la mandíbula y una pierna. Investigan si manipuló un arma o si hubo otra persona involucrada.

El hospital fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Foto: Gentileza.

Un grave y confuso episodio mantiene en alerta a investigadores en San Carlos de Bariloche , donde un adolescente de 16 años ingresó herido de bala al hospital con dos impactos, uno en la mandíbula y otro en una pierna , y ahora buscan reconstruir qué ocurrió dentro de una vivienda del barrio El Frutillar .

El caso genera múltiples interrogantes, ya que una de las principales hipótesis apunta a un arma reglamentaria perteneciente a Gendarmería Nacional Argentina , fuerza en la que trabaja el padre del menor.

De acuerdo a la información que trascendió, el adolescente fue trasladado cerca del mediodía de este lunes al hospital local a bordo de una Renault Oroch , conducida por su propio padre.

Los médicos constataron que presentaba dos heridas de arma de fuego, una en la mandíbula y otra en una pierna, por lo que debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia.

Actualmente, permanece internado con pronóstico reservado.

La principal hipótesis bajo investigación

Según las primeras versiones, el joven habría estado manipulando el arma reglamentaria de su padre y, en circunstancias que todavía no están claras, se habría autolesionado.

Sin embargo, esa hipótesis no es la única que manejan los investigadores.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que también intentan establecer si otra persona estuvo presente al momento del hecho y pudo haber intervenido en los disparos.

Allanamientos y una pieza que todavía no aparece

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio El Frutillar, donde personal policial lleva adelante distintas diligencias para reconstruir la secuencia exacta.

Uno de los datos que más llama la atención es que el arma con la que el adolescente habría resultado herido todavía no fue encontrada, un elemento clave para avanzar en la causa.

Además, el vehículo en el que fue trasladado al hospital fue sometido a una requisa, aunque hasta el momento no trascendieron resultados oficiales.

Presencia de Gendarmería y muchas preguntas sin respuesta

Testigos advirtieron movimientos de vehículos de Gendarmería Nacional en inmediaciones del hospital, mientras la investigación continúa bajo un fuerte hermetismo.

Por ahora, la gran incógnita sigue siendo cómo recibió dos disparos un adolescente dentro de su propia casa y qué ocurrió realmente antes de llegar al hospital.