Dijo que llevaba una bomba, provocó pánico en el aeropuerto y complicó a otro pasajero

Cuando se activó el protocolo antibombas, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), aseguró que fue una broma pero de igual forma fue castigado.

En el aeropuerto de Bariloche se activó el protocolo por una amenaza de bomba.

Un pasajero estaba a poco de abordar una aeronave en el Aeropuerto Internacional de Bariloche cuando dijo, a modo de chiste, que llevaba una bomba en su equipaje , lo que derivó en la activación del protocolo antiexplosivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el impedimento de abordar el avión al autor de la broma.

El hecho ocurrió el martes 9 por la noche. Cuando le preguntaron al pasajero si llevaba algo prohibido, dijo que sólo llevaba una bomba, de acuerdo a la información que trascendió este martes a la noche.

Más allá del tono jocoso en el que dio esa respuesta, los miembros de la fuerza no pudieron dejar de lado los dichos y ante la posibilidad —por más mínima que sea— de que exista un explosivo en el equipaje, se activó el operativo para encontrar elementos sospechosos .

Operativo trata aeropuerto Bariloche.jpg En el aeropuerto de Bariloche se activó el protocolo por una amenaza de bomba.

El castigo por la amenaza de bomba

El bromista no pudo abordar el avión y ahora deberá afrontar cargos por presunta intimidación pública. Es que, en el marco de la aplicación de la ley, sus dichos tienen similitud con las amenazas de bomba en edificios públicos o el anuncio de un tiroteo en inmediaciones de un establecimiento educativo.

La brigada de explosivos de la PSA actuó en el lugar y los operarios revisaron el equipaje del sujeto que pasó de ser un pasajero convencional —y jocoso— a ser "el sospechoso".

Tras esa revisión se confirmó que el anuncio no era más que una falsa alarma, ya que no había elementos dudosos.

Sin embargo, el pasajero no pudo abordar la abordar la aeronave, con destino a Buenos Aires. La sanción afectó incluso a su acompañante, quien tampoco pudo viajar. Ambos deberán enfrentar cargos ante la Justicia Federal.