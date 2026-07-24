Tragedia en altamar: murió un rionegrino que cayó de un buque pesquero

Sucedió cerca de Puerto Madryn, más de 40 embarcaciones junto a Prefectura trabajaron para localizarlo. La empresa emitió un comunicado.

Un rionegrino murió tras caer al mar mientras trabajaba en un buque pesquero. La tragedia ocurrió en cercanía a Puerto Madryn.

La empresa Red Chamber Argentina confirmó el fallecimiento del marinero Eduardo Morales , oriundo de Sierra Grande , tras caer al mar durante una maniobra a bordo del buque "Cabo Vírgenes" .

Morales tenía 50 años y era rionegrino. Se desempeñaba como marinero a bordo del pesquero "Cabo Vírgenes", que navegaba en altamar, a unas 15 horas de Puerto Madryn .

El accidente ocurrió alrededor de las diez y media de la mañana de este jueves, cuando Morales cayó al agua durante una tarea a bordo del buque, en una zona de intensa actividad pesquera frente a las costas de Chubut.

Una búsqueda con 40 embarcaciones

Un compañero de tripulación advirtió la caída y dio aviso inmediato, lo que activó el protocolo de emergencia. La alerta se comunicó de inmediato a la Prefectura Naval Argentina y a los buques que operaban en cercanías.

Por la distancia a la costa, fueron los propios pesqueros de la zona quienes encabezaron las primeras horas de rastrillaje, en medio de un clima hostil marcado por lluvias y visibilidad reducida. Cerca de 40 embarcaciones se sumaron al operativo.

Un tripulante compartió un video desde alta mar donde se lo escucha relatar, angustiado, la caída de su compañero mientras decenas de barcos surcaban las olas bajo una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional. Las tareas continuaron sin pausa durante horas.

El hallazgo del cuerpo

Pasadas varias horas de búsqueda ininterrumpida, la tripulación del buque "Magdalena" localizó el cuerpo sin vida de Morales alrededor de las 15 horas. Su custodia quedó a disposición de las autoridades marítimas y judiciales.

Antes de conocerse el desenlace, los familiares del marinero ya habían sido contactados por las autoridades y eran mantenidos al tanto de cada novedad del operativo. Las causas exactas de la caída aún deben esclarecerse.

Qué dijo la empresa Red Chamber Argentina

A través de un comunicado emitido desde Puerto Madryn, la compañía confirmó el fallecimiento y detalló que la tripulación activó maniobras de rescate apenas ocurrió el accidente, dando aviso a Prefectura y a las embarcaciones cercanas.

La empresa remarcó que la búsqueda fue intensa, ininterrumpida y exhaustiva, con la participación solidaria de numerosos buques de la flota pesquera argentina, que acudieron de inmediato a colaborar pese a las condiciones climáticas adversas.

Red Chamber Argentina expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Morales, y aseguró que ya brinda acompañamiento y asistencia a sus seres queridos en este momento de dolor para toda la compañía.

La compañía agradeció además a todas las tripulaciones y empresas que participaron del operativo por su rápida respuesta y compromiso con la seguridad marítima en una de las zonas más activas de la Patagonia pesquera.

Investigación en curso

Finalmente, la empresa reafirmó su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus trabajadores, y anticipó que colaborará plenamente con las autoridades en el proceso administrativo y legal que corresponda a partir de ahora.

Las autoridades marítimas y judiciales deberán determinar las circunstancias exactas en que se produjo la caída de Morales desde el "Cabo Vírgenes", en un episodio que enluta a la comunidad de Sierra Grande.