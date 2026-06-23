El fuego se desató en una vivienda del barrio Juventud y Desarrollo. Bomberos actuaron rápido y lograron controlar la situación.

El incendio se registró esta tarde pasadas las 15 horas. Foto: Gentileza.

Una escena de fuerte preocupación se vivió este martes en Cipolletti , donde un incendio generó alarma entre vecinos del barrio Juventud y Desarrollo tras desatarse en una vivienda y provocar una intensa columna de humo visible desde distintos sectores de la zona.

De acuerdo a los primeros testimonios de vecinos, el fuego avanzó con rapidez en el inmueble, aunque la intervención de los equipos de emergencia permitió controlar la situación en pocos minutos.

Tras el alerta, al lugar acudieron varias dotaciones que comenzaron de inmediato con las tareas para sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a construcciones cercanas.

Impactante incendio en una casa de Cipolletti: vecinos alertaron por una gran columna de humo

Según relataron personas que se encontraban en el sector, los bomberos lograron controlar rápidamente el fuego, en un operativo que evitó que la situación pasara a mayores.

Trabajaron varios equipos de emergencia

En el procedimiento intervinieron efectivos de Bomberos, personal de Protección Civil y agentes de la Policía de Río Negro, que colaboraron con el operativo de seguridad en la zona mientras se desarrollaban las tareas.

La presencia de móviles oficiales y el despliegue generó preocupación entre quienes viven en el barrio, varios de los cuales siguieron de cerca el trabajo de los rescatistas.

Los daños en la vivienda

Según detallaron desde Bomberos Voluntarios a LM Cipolletti, el fuego afectó una habitación, el techo de machimbre. Además fueron afectadas dos habitaciones por humo y temperatura.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego y no trascendió información oficial sobre posibles personas heridas o daños materiales en el interior de la vivienda.

Las autoridades trabajaban para determinar cómo comenzó el incendio, mientras vecinos del sector permanecían atentos a la evolución del operativo.