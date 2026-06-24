Dolor en el mundo del deporte: quién era la víctima del accidente de la Ruta 22

Un hombre perdió la vida en un fatal siniestro ocurrido a la altura de Chimpay. Sus esposa e hija resultaron heridas en el lamentable episodio.

Dolor por la muerte de un conocido vecino de una ciudad patagónica.

La ciudad chubutense de Rada Tilly y en el ambiente deportivo de la Patagonia se encuentran consternados por la trágica muerte de un conocido vecino, que resultó víctima fatal del violento accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Chimpay . El siniestro vial dejó como saldo un hombre fallecido y a su esposa e hija heridas de gravedad .

El hecho aconteció alrededor de las 22:15 en una zona caracterizada por el intenso tránsito de camiones del Valle Medio . Por causas que actualmente son materia de investigación, un Toyota Corolla en el que viajaba la familia impactó de lleno contra la parte trasera de un camión Volkswagen con semirremolque .

Las dos mujeres que viajaban en el automóvil, de 58 y 25 años , recibieron asistencia médica inicial en el hospital de Chimpay. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, se dispuso su posterior traslado al hospital de Choele Choel para recibir atención especializada.

Identificaron a la víctima fatal: conmoción en el deporte

Las autoridades confirmaron que la víctima fatal es José Luis Bova, de 52 años, quien estaba domiciliado en Rada Tilly. Su deceso causó un fuerte impacto y profundo dolor en el ambiente del básquet provincial.

Bova era ampliamente conocido en la región por su extensa trayectoria como árbitro en torneos organizados por la Federación de Básquetbol del Chubut y distintas asociaciones regionales.

La maniobra que habría desencadenado el siniestro

Según los datos informados por la Policía de Río Negro, el camión involucrado circulaba desde Centenario con destino a Chimpay. De acuerdo con las primeras actuaciones, el chofer advirtió que se había pasado del acceso a la localidad. Ante esto, descendió por un camino rural ubicado junto al basural municipal con la intención de retomar la circulación en sentido contrario.

Choque camión muerto Chimpay El camión involucrado en el trágico hecho. Los primeros datos indican que un Toyota Corolla lo impactó de atrás. Radio Municipal Luis Beltrán

Fue durante esa maniobra de retome que el semirremolque terminó siendo impactado en su parte trasera izquierda por el Toyota Corolla en el que se trasladaba la familia chubutense.

Como consecuencia del fuerte impacto, Bova perdió la vida en el lugar, mientras que sus acompañantes sufrieron heridas de consideración.

Investigan las causas del incidente

Personal del Gabinete de Criminalística realizó las pericias correspondientes, incluyendo tareas de planimetría y registro fotográfico, con el objetivo de determinar la mecánica del siniestro.

La fiscal de turno, Dra. Álvarez, dispuso la apertura de una causa judicial por “Homicidio culposo y lesiones culposas en siniestro vial”, además de la detención preventiva del conductor del camión.

También ordenó la extracción de muestras biológicas, el secuestro de los vehículos involucrados y otras diligencias de rigor para avanzar en la investigación.

A raiz del trágico hecho el tránsito vehicular estuvo algunas horas interrumpido, generando una extensa fila de vehículos en ambos sentidos.