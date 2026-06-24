Otra tragedia en la Ruta 22: un hombre murió al chocar el auto que conducía contra un camión

Ocurrió el martes por la noche. Los primeros datos indican que un Toyota Corolla impactó contra la parte trasera del transporte de cargas.

El camión involucrado en el trágico hecho. Los primeros datos indican que un Toyota Corolla lo impactó de atrás.

Otra tragedia vial con consecuencias fatales se registró en la Ruta Nacional 22 en la zona del Valle Medio rionegrino. El martes, minutos antes de las 22:30, un Toyota Corolla chocó contra un camión que circulaba en su misma dirección. Por el impacto, falleció el conductor del auto en tanto que dos personas, su esposa y su hija, sufrieron heridas de distinta consideración y habían sido hospitalizadas.

El incidente se produjo a la altura del kilómetro 1040, en jurisdicción de Choele Choel. Medios de esa región informaron que ni bien el personal policial fue alertado del hecho, concurrieron al lugar y constataron, en medio de la oscuridad, que habían impactado el rodado menor y un camión Volkswagen con semirremolque.

De acuerdo con las primeras actuaciones y datos recogidos en el lugar, informados por Radio Municipal de Luis Beltrán (96.5) el fallecido es un hombre de 52 años de edad que iba acompañado por su esposa de 58 y su hija de 25.

Impacto en la parte posterior del acoplado

Se presume que el camionero, que circulaba desde Centenario con destino a Chimpay, habría sobrepasado el acceso a la localidad, por lo que descendió por un camino rural ubicado junto al basural municipal con la intención de retomar la circulación en sentido contrario. Pero en esas circunstancias, el semirremolque fue impactado en su parte trasera izquierda por el Toyota que transitaba por la ruta en su misma dirección.

Como consecuencia del fuerte impacto, falleció en el lugar el conductor del automóvil, de 52 años de edad y domiciliado en la localidad de Rada Tilly. En tanto, su esposa de 58 años, y su hija de 25, resultaron lesionadas y fueron trasladadas inicialmente al hospital de Chimpay para luego ser derivadas a un centro de mayor complejidad en Choele Choel.

Investigan las causas del incidente

Personal del Gabinete de Criminalística realizó las pericias correspondientes, incluyendo tareas de planimetría y registro fotográfico, con el objetivo de determinar la mecánica del siniestro.

La fiscal de turno, Dra. Álvarez, dispuso la apertura de una causa judicial por “Homicidio culposo y lesiones culposas en siniestro vial”, además de la detención preventiva del conductor del camión.

También ordenó la extracción de muestras biológicas, el secuestro de los vehículos involucrados y otras diligencias de rigor para avanzar en la investigación.

A raiz del trágico hecho el tránsito vehicular estuvo algunas horas interrumpido, generando una extensa fila de vehículos en ambos sentidos.