El estacionamiento medido de Cipolletti vuelve a subir: cómo son las nuevas tarifas

Tras el aumento registrado a comienzos de junio, el sistema de estacionamiento medido vuelve a actualizar sus precios.

Desde el 1 de julio, el Municipio de Cipolletti autorizó el nuevo cuadro tarifario para el Servicio de Estacionamiento Medido (SEM).

El estacionamiento medido en Cipolletti no da tregua. Apenas un mes después del ajuste aplicado en junio , el Municipio oficializó una nueva actualización de tarifas que comenzará a regir a partir del 1° de julio de 2026. La medida quedó establecida en la Resolución 721/26, publicada en el Boletín Oficial 673 del 24 de junio, y responde al mecanismo de actualización periódica basado en el Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC mensualmente.

Esta vez, el incremento tomó como referencia el IPC de mayo de 2026, que registró una variación del 2,1%. El ajuste, aunque aparece moderado en términos porcentuales, se acumula sobre el aumento previo de junio y representa un golpe concreto para quienes estacionan a diario en el área céntrica de la ciudad.

El SEM actualiza sus tarifas para estacionar en Cipolletti desde el 1 de julio.

Primera hora: $535

Segunda hora: $670

Tercera hora $805

En comparación con los valores vigentes desde junio ($525, $655 y $790 respectivamente) el incremento ronda los $10 por franja horaria, lo que en la práctica representa un encarecimiento acumulado sostenido mes a mes.

El sistema mantiene su lógica escalonada: cada hora adicional tiene un costo mayor que la anterior, desincentivando la permanencia prolongada en los espacios públicos del centro cipoleño. Para quienes realizan trámites rápidos o compras de corta duración, el impacto es menor, pero para aquellos que necesitan dos o tres horas en el microcentro, la suma comienza a sentirse en el bolsillo.

Con el nuevo sistema, habrá algunas calles del centro que dejarán de tener estacionamiento a 45º. En Fernández Oro está decidido, en otras harán pruebas. Si un agente detecta un auto estacionado sin la activación del SEM, la tolerancia es de 15 minutos hasta que se labre el acta. Antonio Spagnuolo

Frentistas y casos especiales

El nuevo cuadro tarifario también contempla situaciones específicas. Los vecinos frentistas con domicilio dentro del área de estacionamiento medido que no cuenten con garaje propio podrán estacionar en ambas márgenes de su cuadra y en las laterales inmediatas, abonando una tarifa mensual fija de $21.400. Quienes sí posean garaje podrán hacerlo frente al ingreso del mismo sin ningún costo.

Para reservas y apeajes especiales, las entidades bancarias y financieras destinadas al transporte de caudales deberán abonar $40.500 por mes y por metro, el valor más alto del esquema. Hoteles, clínicas privadas con atención a personas de movilidad reducida y colegios privados tienen tarifas diferenciadas, de $26.900 y $13.500 mensuales por metro respectivamente. Los hospitales públicos, escuelas estatales y personas con discapacidad mantienen la exención total de pago.

E.C.P SENDAS PEATONALES (79) El estacionamiento medido en Cipolletti funciona de lunes a viernes de 8 a 17. Fin de semana y feriados, no aplica. Estefania Petrella

Multas que también acompañan la suba

La actualización tarifaria arrastra también las sanciones por incumplimiento. Quien no pague el estacionamiento medido y sea detectado por el personal de control, tendrá un plazo de gracia de 15 minutos antes de que se labre la infracción. A partir de allí, la multa se calcula sobre el valor de una hora de estacionamiento más las horas impagas que puedan determinarse, a lo que se suman la tasa por actuación administrativa y los recargos que establezca el Municipio.

Si se emite un acta de deuda, la penalidad equivale a 25 horas de estacionamiento, con un descuento del 20% para quienes abonen de forma voluntaria dentro de los cinco días hábiles sin presentar descargo. Una cédula de notificación eleva ese monto al equivalente de 30 horas, y el certificado de saldo deudor para ejecución judicial trepa hasta las 50 horas.