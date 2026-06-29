Persecución en Cipolletti: escapó al ver a la Policía, chocó y estaba borracho

Un joven de 21 años intentó huir de un control policial y terminó con el auto destrozado tras una persecución por el centro de la ciudad.

Una peligrosa secuencia se vivió durante la madrugada de este lunes en Cipolletti , cuando personal policial detectó a un conductor que, al advertir la presencia de un patrullero, decidió escapar a toda velocidad por distintas calles de la ciudad.

El hecho ocurrió cerca de las 6:30 , cuando efectivos de prevención de la Comisaría Cuarta realizaban recorridas de rutina en la zona de San Martín e Italia .

Según informaron fuentes policiales, al notar el móvil policial, el conductor de un Toyota Etios aceleró bruscamente e intentó darse a la fuga , lo que derivó en una persecución por varias cuadras.

La huida terminó en calle Guido, donde el automovilista perdió el control del vehículo y chocó contra el cordón, provocando daños en los cuatro neumáticos.

Tenía alcohol en sangre y le secuestraron el auto

Tras detener la marcha, los uniformados identificaron al conductor, un joven de 21 años, quien presentaba un evidente aliento etílico.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del Cuerpo de Seguridad Vial, que realizó el test de alcoholemia correspondiente.

El resultado fue contundente: 1,61 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces por encima del límite permitido.

El vehículo quedó secuestrado

Frente al resultado positivo y las circunstancias del hecho, las autoridades procedieron al secuestro del Toyota Etios y avanzaron con las actuaciones correspondientes.

El episodio volvió a encender las alarmas por los casos de conductores alcoholizados que circulan por las calles de Cipolletti y ponen en riesgo la seguridad vial.

Otro caso durante el fin de semana

Otro episodio de conducción bajo los efectos del alcohol volvió a registrarse en las calles de Cinco Saltos, esta vez en pleno corazón de la ciudad. El hecho tuvo lugar durante la mañana del sábado.

Pasadas las 8, la Prevención Policial tomó conocimiento del siniestro a través de un llamado anónimo que alertaba sobre un accidente de tránsito en la intersección de calle Blumetti y Belgrano. Al llegar al lugar, el personal constató que un Volkswagen Golf GLX color gris había impactado contra un Peugeot 205 color rosado que se encontraba correctamente estacionado sobre calle Blumetti, sin conductor ni ocupantes en su interior.

De acuerdo con lo relevado por las autoridades intervinientes y personal de la Comisaría 7°, el conductor del Volkswagen Golf, un joven de aproximadamente 22 años, transitaba a alta velocidad por calle Blumetti en dirección Oeste-Este cuando perdió el control del rodado. El vehículo fue directo contra el automóvil estacionado, provocando daños materiales de consideración en ambos vehículos. Afortunadamente, el siniestro no dejó personas lesionadas en ninguno de los rodados involucrados.

Personal de Tránsito Municipal se hizo presente en el lugar y procedió a realizarle el test de alcoholemia al conductor del Golf. El resultado fue positivo con 1,46 gramos de alcohol por litro en sangre. El joven habría estado circulando en ese estado desde las primeras horas del día, en una zona de alto tránsito peatonal y vehicular.