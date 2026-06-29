Frenaron un auto en la Ruta 22: encontraron cocaína, armas, casi 200 balas y millones en efectivo

La Policía interceptó un vehículo en Cipolletti y descubrió droga, dos armas de fuego, casi 200 balas, dinero en efectivo y celulares.

El operativo se llevó a cabo este lunes entre los accesos de Maipú y Paso de los Libres.

Un operativo preventivo sobre la Ruta Nacional 22 que se llevó a cabo este lunes finalizó con un impactante procedimiento policial en Cipolletti .

Durante un control realizado entre los accesos de Maipú y Paso de los Libres , efectivos interceptaron un Chevrolet Corsa y descubrieron un importante cargamento ilegal que derivó en la demora de sus ocupantes.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando los uniformados identificaron el vehículo y detectaron que el conductor transportaba una pistola calibre .38, junto a un cargador y municiones.

OPERATIVO RUTA 22 ECP (18) Estefania Petrella

Mientras avanzaban con el procedimiento, uno de los ocupantes dejó caer un frasco que contenía marihuana, situación que cambió por completo el operativo.

La requisa reveló droga, armas y millones en efectivo

Ante la sospecha de un posible delito federal, se dio intervención al Juzgado Federal, que autorizó una requisa de urgencia del automóvil.

El resultado fue contundente: los efectivos secuestraron más de 220 gramos de cocaína, cerca de 20 gramos de marihuana, un pistolón de doble caño, alrededor de 200 municiones de distintos calibres, varios teléfonos celulares y más de 4 millones de pesos en efectivo.

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Dos demorados y una causa federal en marcha

Tras el hallazgo, ambos ocupantes, oriundos de Cipolletti, quedaron demorados y fueron vinculados a una causa por tenencia ilegal de arma de fuego e infracción a la Ley 23.737, que regula delitos relacionados con estupefacientes.

En el lugar trabajó personal de Toxicomanía y del Gabinete de Criminalística, que avanzaron con las pericias correspondientes.