Juzgan a guardiacárceles de un Establecimiento Penal acusados de darle una feroz golpiza a un preso

La acusación indica que lo golpearon a piñas y patadas y le rociaron gas pimienta. Desde la defensa alegaron que el interno había reaccionado con violencia y que lo redujeron con "el uso de fuerza mínima".

Un preso de la cárcel de Viedma denunció que dos agentes penitenciarios le dieron una paliza. Ambos uniformados están siendo juzgados.

Comenzó este lunes en la Justicia de Viedma el debate oral y público contra dos agentes del Servicio Penitenciario Provincial acusados de haber lesionado a un interno en el contexto de una paliza.

Los hechos habrían ocurrido en el marco de tareas de desinfección en el sector de celdas, el 5 de septiembre del año pasado. En la audiencia inicial se realizaron los alegatos de apertura y se escuchó la versión de los primeros nueve testigos.

La Fiscalía fue la primera en desarrollar su teoría del caso postulando que "una condena no priva a ninguna persona de sus derechos humanos y un uniforme no otorga a nadie derechos sobre otros". En ese marco, afirmó que acreditará que los dos agentes penitenciarios acusados agredieron físicamente a un interno en la celda que este ocupaba en el Complejo de Ejecución Penal N° 1 de Viedma, donde cumplían funciones.

Explicó en este sentido que le propinaron golpes de puño y patadas en el rostro y las costillas, para trasladarlo luego al sector de aislamiento en donde le arrojaron gas pimienta y volvieron a golpearlo produciéndole diversas lesiones.

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En su alegato de apertura, la fiscal Paula Rodriguez Frandsen adelantó que durante el juicio declarará la propia víctima, quien relatará lo sucedido y sus compañeros de pabellón además de agentes penitenciarios y funcionarios judiciales que incorporarán los resultados de ruedas de reconocimiento en las que fueron identificados los imputados.

Agregó a ese listado la declaración de una enfermera del Servicio penitenciario y una médica del Cuerpo de Investigación Forense, quienes brindarán precisiones sobre la atención recibida, las lesiones constatadas, su mecanismo de producción y el momento en que se produjeron. El objetivo es probar que ambos acusados fueron coautores del delito de "vejaciones", previsto en los artículos 45 y 144 bis, inciso 3°, del Código Penal.

Pedro Vega, defensor oficial de uno de los imputados sostuvo que pedirá la absolución de su defendido. Adhirió en este sentido a los alegatos de la abogada del otro hombre, que sostuvo que el agente intervino para cumplir con su función luego de que el interno desobedeciera una orden, se encontrara alterado y ejerciera violencia física. Dijo que la actuación del personal consistió en una reducción mediante el uso de la fuerza mínima indispensable.

Iban a fumigar su celda

Durante la primera audiencia declararon nueve testigos: tres personas privadas de la libertad que presenciaron el hecho, el fumigador convocado por la defensa que iba a realizar el procedimiento por el que se precisaba dejar la celda vacía y tres agentes penitenciarios que prestaban servicio en ese momento en el establecimiento. Además se escuchó a los dos integrantes del Poder Judicial que participaron en las ruedas de reconocimiento realizadas durante la investigación.

El debate continuará este martes a partir de las 8:30, en el anexo del Poder Judicial con la recepción de nuevos testimonios y la sintesis de las dos jornadas a partir de los alegatos de clausura de cada una de las partes.

Un preso murió en la misma prisión

Mientras avanzaba la causa penal contra los agentes penitenciarios de la prisión de la capital provincial acusado de agredir a un preso se conoció que un interno del mismo establecimiento falleció el lunes por la mañana. Las circunstancias aún no están del todo clara, pero se afirma la hipótesis que fue producto de un problema de salud.

Al descompensarse, el hombre fue traaladado en una ambulancia a un centro privado a un hombre, quien presentaba un dolor abdominal, informa el sitio Noticiasnet, que cita como a una "alta fuente oficial".

Según esta versión, el paciente sufrió un "desequilibrio en sus órganos y en el trayecto sufrió un infarto del cual no se pudo recuperar y se produjo la situación mortal de carácter irreversible". De todos modos se aclara que no se pudieron conocer otros detalles, como tampoco la identidad del interno ni el pabellón en que se encontraba.