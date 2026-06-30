Vecinos de Cipolletti recolectan medicamentos y alimentos para enviar a Venezuela

La ciudad se moviliza para el envío de insumos al país afectado por los terremotos. ¿Dónde y cómo colaborar?

Por los terremotos en Venezuela, realizan una colecta solidaria de donaciones desde Cipolletti.

Vecinos y referentes de la comunidad venezolana en Cipolletti organizaron una colecta solidaria de insumos médicos y alimentos no perecederos para enviar a Venezuela , país golpeado por terremotos que ya provocaron 1.719 fallecidos y 5.034 heridos. La iniciativa cuenta con tres puntos de acopio activos en la ciudad.

Los movimientos sísmicos registrados en Venezuela generaron una de las catástrofes más graves de los últimos tiempos. Ante este panorama, la comunidad venezolana radicada en Cipolletti decidió no quedarse de brazos cruzados y puso en marcha una red de colaboración con apoyo de vecinos argentinos.

Las donaciones pueden acercarse a Esmeralda 561, Urquiza 530 (Academia Proyecto Mentores) y al Hospital de Cipolletti. También funciona como acopio Punto Fijo Market, en Roca 857. Cada espacio recibe insumos en distintos horarios y coordina los envíos hacia Buenos Aires.

ECP HOSPITAL (5) El Hospital de Cipolletti también funciona como punto oficial de acopio. Estefania Petrella

La prioridad, medicamentos

Según explicó LM Cipolletti Héctor Marcial, fundador de Proyecto Mentores Argentina, los vuelos humanitarios habilitados actualmente solo trasladan insumos médicos, no alimentos. Por eso la urgencia está puesta en medicamentos, jeringas, algodón, agua oxigenada y alcohol, mientras se aguarda autorización para el traslado de comida no perecedera.

Marcial relató que el contacto con una fundación de Buenos Aires permitió gestionar el primer vuelo humanitario, que ya partió con la primera carga de donaciones. "Ahorita la prioridad es medicina", remarcó, y agregó que se está a la espera de una segunda lista de necesidades urgentes desde Venezuela.

El referente también compartió la dimensión emocional de la tarea: "Hemos perdido muchos amigos, muchos familiares, hemos perdido mucha gente en esto", expresó visiblemente conmovido. Pese al dolor, destacó la solidaridad recibida en la región y agradeció especialmente a los vecinos de Cipolletti y Neuquén por el acompañamiento.

Marcial insistió en que no hace falta aportar grandes cantidades para sumar a la causa. Si diez vecinos donan una jeringa cada uno, o un frasco de alcohol, el resultado colectivo termina siendo significativo. La consigna es que cualquier insumo, por pequeño que sea, resulta de gran ayuda para las víctimas.

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Envíos semanales hacia Buenos Aires

Los organizadores buscan sostener una frecuencia semanal de envíos hacia la Capital Federal, desde donde se coordina la salida de los vuelos humanitarios. La continuidad del traslado depende de empresas que donen el transporte, por lo que los referentes continúan gestionando nuevos apoyos logísticos para garantizar la regularidad de los envíos.

Karla Minicilli, otra de las referentes del acopio ubicado en Esmeralda 561, informó a este medio que la recolección de medicamentos para el próximo envío cierra este martes a las 19 horas, ya que el cargamento debe salir hacia Buenos Aires al día siguiente para luego continuar su traslado a Venezuela durante el fin de semana.

WhatsApp Image 2026-06-30 at 10.02.50 Academia Proyecto mentores de Eddis - Urquiza 539 es uno de los centros de acopio.

Cómo colaborar y qué donar

Se reciben medicamentos para condiciones crónicas, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, insumos para emergencias y productos de uso oftalmológico, además de alimentos no perecederos de larga duración como enlatados. Según remarcaron los organizadores, "un blíster, una tableta, una cajita" alcanza para sumar a la causa solidaria.

Los puntos de acopio habilitados son: Academia Proyecto Mentores (Urquiza 530, teléfono 2995928214), Bocados (teléfono 2996068874) y Punto Fijo Market (Roca 857, teléfono 1128794192). También se puede colaborar en Esmeralda 561 y en el Hospital de Cipolletti, donde continúan recibiéndose insumos para Venezuela.