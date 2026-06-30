Manejaba haciendo ruido, vio a la Policía y quiso escapar: todo terminó mal en Cipolletti

El conductor circulaba con un detalle en su rodado que está prohibido, intentó huir al detectar a los efectivos y fue interceptado tras una breve persecución.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría Cuarta de la ciudad.

Un procedimiento policial realizado durante la tarde del sábado en Cipolletti terminó con el secuestro de una motocicleta luego de que su conductor intentara escapar al advertir la presencia de efectivos de la Comisaría 4° .

Según informaron fuentes policiales, el motociclista fue detectado mientras circulaba con un caño de escape libre , una infracción contemplada por la normativa provincial vigente.

De acuerdo a lo informado, al notar que la Policía intentaba identificarlo, el conductor aceleró e inició una fuga para evitar ser controlado .

Sin embargo, los efectivos comenzaron un seguimiento que terminó pocos minutos después, cuando lograron interceptarlo en la esquina de Río Santiago y San Martín.

Terminó con la moto secuestrada

Una vez identificado el conductor, el personal policial solicitó la documentación correspondiente del rodado y avanzó con el secuestro de la motocicleta.

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La medida fue adoptada por infracción al artículo 12, inciso F, de la Ley Provincial 5184, normativa que regula distintas faltas vinculadas a la circulación vehicular en la provincia.

Controles y tolerancia cero

Desde la Policía recordaron que este tipo de controles forman parte de los operativos preventivos que buscan reducir maniobras peligrosas y sancionar infracciones que generan molestias o ponen en riesgo a terceros.

Endurecen controles en Cipolletti: motos secuestradas, alcoholemias y fuerte advertencia

La Municipalidad de Cipolletti volvió a desplegar este fin de semana un operativo sorpresa de control vehicular en distintos sectores de la ciudad, con resultados que volvieron a poner el foco en las infracciones y la seguridad vial.

El procedimiento terminó con el secuestro de siete motos, dos vehículos que circulaban sin la documentación correspondiente y varios conductores detectados manejando bajo los efectos del alcohol.

Uno de los puntos que más remarcó el intendente Rodrigo Buteler fue el retiro de circulación de motocicletas que portaban caños de escape fuera de regla, generando ruidos molestos que afectan directamente a vecinos de distintos barrios.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal resumió el operativo con una frase que marcó el eje del procedimiento. “Menos ruidos, más seguridad”, escribió.

En su publicación, Buteler aseguró que estos controles continuarán realizándose de manera sorpresiva en distintos puntos de Cipolletti.

“Continuamos con los operativos sorpresa en distintos puntos de la ciudad. Siete motos, dos vehículos sin papeles, conductores borrachos y motos con caños de escape con ruidos insoportables que atentaban contra los propios vecinos y están fuera de la ley”, expresó.