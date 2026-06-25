Río Negro busca modernizar las comunicaciones de la Policía con tecnología de "misión crítica"

La propuesta llegó por iniciativa privada y se oficializó en el Boletín Oficial. El área de Seguridad calificó de "obsoleto" el equipamiento actual. ¿Qué cambiará?

La provincia de Río Negro busca avanzar en la renovación tecnológica de sus fuerzas de seguridad . Este jueves se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 610/26, mediante el cual el gobernador Alberto Weretilneck declaró de interés público provincial la propuesta presentada por la empresa Motorola Solutions INC. para implementar un Sistema de Comunicaciones de Misión Crítica Troncalizadas bajo estándar APCO P25 en la Policía provincial .

La iniciativa fue tramitada bajo el régimen de iniciativa privada establecido por la Ley A N°3.484 y su Decreto Reglamentario A N°1.060/2001. Con la firma del decreto, el Ministerio de Seguridad y Justicia quedó formalmente encargado de impulsar una licitación pública nacional e internacional para seleccionar a los oferentes que ejecutarán el proyecto, que será adjudicado bajo la modalidad "llave en mano".

El diagnóstico que motivó la iniciativa, deriva en que el equipamiento analógico actualmente en uso presenta serias limitaciones operativas. Según el informe técnico elaborado por el Ministerio de Seguridad y Justicia ante la Comisión Especial, el sistema vigente evidencia obsolescencia del equipamiento, discontinuidad en la provisión de repuestos, escasa interoperabilidad entre ciudades y regiones, y vulnerabilidad ante interceptaciones externas por parte de personas ajenas a la fuerza.

El Ministerio de Seguridad avanzará en el llamado a licitación del nuevo modelo de comunicaciones que tendrá la Policía.

A esto se suma la ausencia de una plataforma centralizada y segura de misión crítica, una carencia que impacta directamente en la eficiencia operativa y en la capacidad de coordinación territorial ante situaciones de emergencia. El decreto subraya que estas condiciones tornan "necesaria la evolución hacia una infraestructura moderna, escalable y segura".

Qué propone el proyecto privado

La propuesta declarada de interés público contempla la instalación de un Sitio Maestro Provincial y cinco sitios estratégicos de repetición distribuidos en las ciudades de Viedma, General Roca, Cipolletti, San Carlos de Bariloche y El Bolsón. Además, incluye la provisión de terminales bases, móviles y portátiles, junto con toda la infraestructura complementaria necesaria para su funcionamiento integral en todo el territorio provincial.

Entre las ventajas técnicas destacadas en el decreto figuran la encriptación integral de las comunicaciones, que impide su interceptación; la administración centralizada de la red con geolocalización y monitoreo en tiempo real de los terminales; la posibilidad de bloqueo remoto ante pérdida o robo; y la grabación completa de todas las comunicaciones, lo que fortalece la trazabilidad de las actuaciones operativas.

ECP POLICIAS (3) El nuevo sistema contempla la instalación de nuevas bases de comunicación preparadas y ubicadas estratégicamente en la provincia. Una de ellas en Cipolletti. Estefania Petrella

El estándar P25: tecnología de uso global en seguridad pública

El estándar APCO P25, conocido como P25 o Proyecto 25, es el protocolo internacional de referencia para el diseño y producción de radios digitales de dos vías destinadas a socorristas y fuerzas de seguridad pública. Desarrollado originalmente en América del Norte por la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones, ganó adopción global por garantizar interoperabilidad entre organismos, flexibilidad geográfica y frecuencial, y seguridad mediante cifrado de 256 bits aprobado a nivel federal.

El sistema propuesto opera bajo la Fase 2 del estándar, que optimiza el uso del espectro radioeléctrico y se exige actualmente en todos los sistemas troncalizados nuevos desarrollados en la banda de 700 MHz. Su uso está extendido en fuerzas policiales, bomberos, servicios de emergencia, defensa civil, minería e industrias de petróleo y gas en todo el mundo.

operadora 911 La modernización busca alcanzar a toda la fuerza policial del territorio y enlazarlo con los sistemas de Emergencias 911.

Integración con otros organismos provinciales

El decreto destaca que la solución es compatible con el Proyecto Integral de Seguridad Provincial y se articula con las tecnologías en implementación dentro del Programa Río Negro Emergencias y del sistema 911 provincial. Esto permitiría en el futuro integrar al sistema a otros organismos como Salud, Emergencias, Defensa Civil y el Servicio Penitenciario, potenciando el ecosistema completo de seguridad pública de la provincia.

El documento también pondera la posibilidad de reutilizar estratégicamente el equipamiento digital existente, que sería redistribuido en otras localidades en reemplazo de los sistemas analógicos obsoletos, y la incorporación de soporte técnico especializado, mantenimiento evolutivo y capacitación para operadores y personal técnico dictada en castellano y en instalaciones de la propia fuerza.

A pesar del avance formal que representa la publicación del decreto, hasta el momento no se conocen mayores precisiones sobre los plazos concretos para el llamado a licitación ni sobre el monto que implicaría la contratación en términos de partidas presupuestarias. El decreto encomienda al Ministerio de Seguridad y Justicia la elaboración de los pliegos licitatorios, pero no establece plazos específicos ni proyecciones de inversión pública.