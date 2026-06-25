Resonante hallazgo en Río Negro revela cómo era la Patagonia hace 20 millones de años: la sorpresa es total

El descubrimiento en Paso Córdoba. Derriba muchas teorías en cuánto al clima y demuestra las especies que convivían en la región.

Un equipo de investigadores argentinos ha protagonizado un descubrimiento de alto impacto en Río Negro . Se trata del hallazgo excepcional de un nuevo género y especie de palmera fósil a partir de frutos y semillas petrificados con un estado de conservación único. El descubrimiento, publicado recientemente en la prestigiosa revista científica American Journal of Botany , consolida a la región como un faro fundamental para la investigación paleontológica de Sudamérica.

El escenario de este hito de la ciencia es el Área Natural Protegida Paso Córdoba , un sector ubicado a unos 20 kilómetros de General Roca (específicamente en la zona conocida como el Valle de la Luna Amarillo). Allí se hallaron notables acumulaciones de estas piezas botánicas que abren una ventana única al pasado remoto del continente.

El nuevo taxón fue denominado Pindocarpon chichinalensis y representa uno de los fósiles mejor conservados de palmeras de la tribu Cocoseae a nivel global. Los científicos destacaron que este hallazgo constituye el primer registro fósil inequívoco de la subtribu Attaleinae en el sur de Sudamérica, convirtiéndose además en el registro más austral conocido para este grupo en todo el continente.

Hallazgo

Este hallazgo cambia drásticamente lo que se conocía sobre el entorno prehistórico de la región durante el Mioceno temprano, hace aproximadamente 20 millones de años. La presencia de estas palmeras aporta evidencias contundentes de que el norte de la Patagonia tuvo un clima subtropical, cálido y húmedo, un paisaje completamente selvático y muy distinto a la estepa árida que caracteriza al territorio en la actualidad.

En ese frondoso ecosistema del pasado convivían mamíferos, reptiles y las famosas "aves del terror" (grandes aves corredoras extintas). "La sorpresa es total", dijo un investigador, sorprendido por el hallazgo.

El rol clave de los museos rionegrinos y el turismo científico

Desde la Dirección de Patrimonio y Museos de Río Negro señalaron que gran parte de las piezas estudiadas se encuentran resguardadas en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales “Juan Carlos Salgado” (MPCN) de General Roca, donde el Laboratorio de Paleontología y los equipos técnicos aseguran las condiciones adecuadas para su posterior investigación.

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Asimismo, las autoridades provinciales destacaron que este hallazgo se integra con las capacidades del Museo de la Asociación Paleontológica Bariloche y centros de investigación andinos bajo el programa “Rutas Patrimoniales”. Esta articulación genera un corredor científico, cultural y educativo que no solo protege los bienes comunes de los rionegrinos, sino que potencia fuertemente la economía del conocimiento y el turismo científico en toda la provincia.