El senador Enzo Fullone y la presidenta del Senasa analizaron la situación productiva de Río Negro

El senador de La Libertad Avanza se reunió con María Beatriz Giraudo para abordar las reformas de competitividad, la sanidad en el Alto Valle y planes de desregulación.

El senador Enzo Fullone se reunió con la titular del Senasa.

El senador nacional Enzo Fullone ( La Libertad Avanza ) mantuvo una reunión de trabajo con la presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) , María Beatriz “Pilu” Giraudo , con el objetivo de analizar la situación de los distintos sectores productivos de Río Negro y las reformas que impulsa el Gobierno Nacional para fortalecer la competitividad del sector agropecuario.

Durante el encuentro se abordó la realidad de la fruticultura del Alto Valle , una actividad estratégica para la economía regional y para las exportaciones argentinas, así como también la situación de la ganadería ovina y bovina , la producción apícola , la vitivinicultura y el desarrollo productivo de la Región Sur .

Asimismo, se dialogó sobre la importancia de sostener los estándares sanitarios que distinguen a la Patagonia y permiten el acceso de la producción rionegrina a los mercados más exigentes del mundo, preservando las condiciones que agregan valor al trabajo de nuestros productores.

Modernización y desregulación del sector

La reunión también permitió intercambiar visiones sobre el proceso de modernización y desregulación que impulsa el Gobierno Nacional, orientado a simplificar trámites, reducir costos burocráticos y eliminar obstáculos que durante años afectaron la capacidad de producir, invertir y exportar.

“Los productores necesitan un Estado que garantice reglas claras y estándares sanitarios confiables, no un Estado que les complique la vida con trámites innecesarios. Desde La Libertad Avanza trabajamos para que quienes producen, invierten y generan empleo tengan cada vez más herramientas para crecer y competir”, expresó Fullone.

Agenda permanente con el Gobierno Nacional

Finalmente, el senador destacó la importancia de mantener una agenda de trabajo permanente con los organismos nacionales para acercar las necesidades del interior productivo y acompañar el proceso de transformación económica que impulsa el presidente Javier Milei.

Río Negro tiene un enorme potencial productivo. Nuestro compromiso es seguir defendiendo a quienes todos los días generan riqueza, empleo y oportunidades en cada rincón de la provincia.

“La Argentina saldrá adelante de la mano del sector privado, del trabajo y de la libertad, no de la burocracia ni de los privilegios de la política”, concluyó Fullone.