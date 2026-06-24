Quiénes están detrás de la panadería que regala comida caliente y dona abrigos para enfrentar el frío

Una familia convirtió su negocio en refugio solidario: ofrecen té, café y alimentos gratis a quienes más lo necesitan.

La solidaridad de El Maná se materializa todos los días con acciones concretas. Foto: Gentileza.

En tiempos donde las bajas temperaturas golpean con fuerza y muchas personas atraviesan situaciones extremas, una panadería de la comarca decidió transformar un gesto cotidiano en una enorme cadena de solidaridad.

Se trata de El Maná , un comercio ubicado entre Viedma y Carmen de Patagones que se volvió un verdadero refugio para personas en situación de calle y vecinos vulnerables: allí regalan bebidas calientes, alimentos y además impulsan campañas para donar abrigo durante el invierno.

Su compromiso acaba de recibir un reconocimiento oficial , pero detrás de esa historia hay mucho más que un negocio.

Daniela y Alberto, la familia detrás del proyecto solidario

Los protagonistas de esta historia son Daniela Delgado y Alberto Cardozo, los propietarios de la panadería, quienes comenzaron este camino con un primer local en el barrio Las Flores de Viedma.

Con el paso del tiempo, decidieron darle a su emprendimiento un sentido que va mucho más allá de vender panificados: abrir sus puertas a quienes atraviesan momentos difíciles.

Hoy, desde su local ubicado en la intersección de Roque Sáenz Peña y Zambonini, sostienen una ayuda diaria que se convirtió en ejemplo para toda la comunidad.

Té, café, tortas fritas y ayuda sin pedir nada a cambio

La solidaridad de El Maná se materializa todos los días con acciones concretas.

En el local ofrecen gratuitamente café, té, pan, bizcochitos, tortas fritas y otros productos elaborados por ellos mismos a personas en situación de calle, trabajadores o vecinos que necesiten algo caliente para atravesar jornadas de bajas temperaturas.

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Pero además llevan adelante una campaña solidaria para recolectar y entregar ropa de abrigo a quienes no tienen cómo protegerse del invierno.

El reconocimiento que destacó su enorme compromiso social

La iniciativa no pasó desapercibida. Por impulso de concejales locales, el Honorable Concejo Deliberante de Patagones otorgó una distinción especial a la panadería por su labor humanitaria constante y por el compromiso demostrado con los sectores más vulnerables.

Desde el cuerpo legislativo destacaron especialmente la empatía y la responsabilidad social que la familia transmite a través de acciones concretas.

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Un ejemplo que inspira a toda la comunidad

Durante el reconocimiento oficial, los concejales remarcaron que este tipo de iniciativas ayudan a construir comunidades más justas e inclusivas.

Pero, sobre todo, celebraron algo que muchas veces no se ve: la decisión de ciudadanos comunes que, desde su lugar, generan un impacto real en la vida de quienes más necesitan ayuda.

En medio del frío y la crisis, esta familia eligió algo simple pero poderoso: que nadie se quede sin un plato de comida caliente.