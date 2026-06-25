Abren convocatoria a cursos gratuitos y a distancia en Río Negro: formación tech sin costo

Está abierta la inscripción a cursos gratuitos y online en Río Negro para jóvenes con formación en tecnología. Enterate cómo inscribirse.

Hasta el 3 de julio se encuentra abierta la inscripción a los cursos gratuitos y a distancia que ofrece Río Negro.

La Provincia de Río Negro mantiene abierta una nueva convocatoria destinada a jóvenes interesados en formarse en tecnología , en el marco de una propuesta gratuita y completamente online que busca ampliar las oportunidades de inserción laboral en el sector digital.

Se trata de Aceleración Tech Río Negro , un programa que permanecerá con inscripciones abiertas hasta el próximo 3 de julio y que apunta a fortalecer perfiles vinculados a la economía del conocimiento.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta entre el Gobierno de Río Negro, el Consejo Federal de Inversiones ( CFI ) y la organización Alkemy , en el marco de políticas públicas orientadas a “acompañar la formación de capital humano en áreas estratégicas”, según describieron. El objetivo central es brindar herramientas concretas a jóvenes con conocimientos previos en programación o datos , facilitando su acceso a mejores oportunidades laborales.

El programa está dirigido a personas radicadas en la provincia que ya cuenten con experiencia o formación inicial en tecnología. A través de una instancia de evaluación, cada postulante será asignado a un trayecto formativo específico según su perfil y nivel de conocimientos, lo que permite una capacitación más personalizada y adaptada a las demandas del mercado.

La propuesta apunta a jóvenes que ya hayan transitado instancias previas de capacitación o que posean conocimientos en programación, desarrollo de software o análisis de datos. La selección se realiza a partir de una evaluación inicial que permite ordenar a los participantes según su nivel técnico y orientarlos hacia el recorrido más adecuado para potenciar su desarrollo profesional.

En este sentido, la Provincia busca consolidar una política de continuidad formativa, evitando que los procesos de aprendizaje queden aislados y promoviendo trayectorias más largas y consistentes dentro del campo tecnológico, uno de los sectores con mayor crecimiento y demanda laboral en la actualidad.

programacion

Trayectos disponibles

Aceleración Tech Río Negro ofrece cuatro recorridos principales: .NET + React, Java + JavaScript, Python + Django y Data Analyst. Cada uno de ellos está diseñado para cubrir diferentes áreas del ecosistema digital, desde el desarrollo web full stack hasta el análisis avanzado de información y datos.

Los trayectos combinan formación técnica con la aplicación de herramientas actuales del sector, incluyendo el uso de inteligencia artificial como recurso transversal. De esta manera, los participantes no solo adquieren conocimientos teóricos, sino también habilidades aplicadas a proyectos reales, acercando la formación a escenarios laborales concretos.

La propuesta también representa una oportunidad para quienes participaron de la Diplomatura en Programación y Análisis de Datos impulsada junto a la Universidad de Buenos Aires. Estos jóvenes podrán continuar su proceso de aprendizaje, profundizar contenidos y ampliar sus competencias en áreas de alta demanda.

El programa busca justamente consolidar un camino de formación progresiva, donde los conocimientos adquiridos previamente se complementen con nuevas herramientas, generando perfiles más competitivos dentro del mercado tecnológico regional y nacional.

Modalidad y certificación

La capacitación tendrá una duración de diez semanas y se dictará en formato 100% online, lo que permite la participación desde cualquier punto de la provincia. Al finalizar, los estudiantes recibirán una certificación que acredita la aprobación del trayecto correspondiente, lo que suma valor a su perfil profesional.

Además de los contenidos técnicos, los participantes trabajarán en proyectos prácticos que simulan desafíos reales del ámbito laboral, incorporando metodologías de trabajo colaborativo y el uso de tecnologías emergentes aplicadas al desarrollo de software y análisis de datos.

Para conocer el detalle de la formación e inscribirse de forma gratuita se puede hacer en el siguiente enlace: Aceleración Tech Río Negro