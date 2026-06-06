Río Negro forma más de 360 nuevos policías para sumar a las calles

La provincia se encuentra capacitando a más de 360 policías para sumar a las calles de Río Negro.

La provincia de Río Negro avanza en el fortalecimiento de su política de seguridad con la formación de nuevos efectivos policiales y la modernización de los sistemas de prevención. Actualmente, más de 360 aspirantes se encuentran en proceso de capacitación en distintos puntos del territorio, con el objetivo de integrarse a la fuerza en los próximos años y reforzar la presencia en las calles.

Detrás de cada operativo, de cada patrullaje y de cada intervención ante emergencias, existe un proceso formativo que demanda años de preparación. En ese contexto, la formación del recurso humano se consolida como uno de los pilares centrales de la estrategia provincial. La incorporación de nuevos policías no solo apunta a incrementar la cantidad de efectivos, sino también a mejorar la calidad del servicio que se brinda a la comunidad.

Según se informó oficialmente, 259 aspirantes cursan actualmente en las escuelas de Suboficiales y Agentes distribuidas en Sierra Grande, Cipolletti, Los Menucos y Bariloche. A ellos se suman otros 109 cadetes que se forman en Viedma para integrar el escalafón superior de la institución. Todos comparten una preparación intensiva que combina formación académica, entrenamiento físico y prácticas profesionales orientadas a la intervención en situaciones reales.

La capacitación incluye contenidos jurídicos, técnicas de actuación policial, procedimientos operativos y entrenamiento físico constante. Además, muchos de los aspirantes permanecen durante largos períodos en las instituciones educativas, lo que implica una inversión significativa por parte del Estado en alojamiento, alimentación y materiales de estudio. Este esquema busca garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo profesional y personal de los futuros efectivos.

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Una estrategia integral de seguridad

La incorporación de nuevos policías forma parte de un plan más amplio que busca mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante el delito. En este sentido, el fortalecimiento del recurso humano se complementa con una fuerte inversión en tecnología aplicada a la seguridad.

“La Provincia lleva adelante una inversión de 12 millones de dólares destinada a la ampliación y modernización del sistema RN Emergencias 911”, mencionaron desde el Ministerio de Seguridad. Se trata de una herramienta clave para la gestión de situaciones críticas, que permitirá optimizar el monitoreo en tiempo real y agilizar la respuesta ante emergencias.

El proyecto contempla la instalación de más de 600 nuevas cámaras de videovigilancia en distintos puntos estratégicos, la modernización de los centros de monitoreo existentes y la incorporación de inteligencia artificial para mejorar los controles. Además, se sumarán 150 lectores automáticos de patentes que permitirán detectar vehículos con pedidos de secuestro o vinculados a hechos delictivos.

Una vez finalizada la implementación, se estima que la cobertura del sistema crecerá más de un 88%, lo que representará un salto significativo en términos de prevención y vigilancia en toda la provincia.

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Más personal para emergencias

En paralelo a la inversión tecnológica, también se fortaleció el equipo humano destinado a la atención de emergencias. Desde comienzos de 2025 se incorporaron 105 nuevos efectivos al sistema RN Emergencias 911, lo que permitió mejorar la recepción de llamados, la coordinación de recursos y la gestión operativa en situaciones críticas.

Este trabajo apunta a reducir los tiempos de respuesta y optimizar la articulación entre las distintas áreas que intervienen ante una emergencia, desde la policía hasta los servicios de salud y protección civil.