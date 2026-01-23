Endurecen el ingreso a la Policía de Río Negro: cientos de aspirantes y controles rigurosos

El Ministerio de Seguridad y Justicia destacó la cantidad de aspirantes a la Escuela de Cadetes. Sin embargo, solo algunos superaron la etapa inicial y los exámenes médicos. Cuántos aspirantes fueron rechaza

La Policía de Río Negro avanza en un endurecimiento del proceso de formación para el ingreso de nuevos agentes , con un sistema de selección exigente, ordenado y transparente que despierta un marcado interés en hombres y mujeres de distintas ciudades de la provincia. El esquema busca jerarquizar la fuerza y garantizar que quienes se incorporen cuenten con las condiciones físicas necesarias para asumir el rol policial.

La primera instancia de revisaciones médicas para aspirantes a la Escuela de Cadetes , realizada en la capital provincial, dejó cifras concretas que reflejan tanto la convocatoria como el nivel de exigencia. En total, 204 personas se inscribieron para iniciar el trámite de ingreso, aunque solo 136 aspirantes se presentaron efectivamente a la evaluación médica.

Tras los controles sanitarios, 39 personas resultaron aptas , mientras que 97 no superaron esta etapa inicial y quedaron fuera del proceso. Los números confirman que el ingreso a la Policía rionegrina no es automático ni masivo , sino que responde a un filtro riguroso.

Por el contrario, responde a un proceso selectivo riguroso, que obedece a lineamientos definidos por el Ministerio de Seguridad y Justicia con el objetivo de jerarquizar la fuerza y garantizar que quienes avancen en la formación cuenten con las condiciones físicas y de salud necesarias para afrontar las exigencias del servicio policial.

policía rio negro Más de 90 aspirantes fueron rechazados en la primera etapa.

El proceso, sin embargo, continúa abierto. Ya se encuentra prevista una nueva jornada de revisaciones médicas, destinada a las personas personas interesadas en sumarse, que tendrá lugar la próxima semana y que ya registra 242 inscriptos. El marcado interés que genera la carrera policial se presenta en jóvenes y adultos jóvenes, en su mayoría de entre 18 y 25 años.

¿Cuándo será el cronograma de selección?

Por otro lado, la política de formación no se limita a una sola ciudad. También se definió el cronograma de selección para aspirantes a la Escuela de Suboficiales y Agentes, con evaluaciones médicas que se desarrollarán en distintos puntos de la provincia: en Cipolletti, el 7 y 8 de febrero, en Sierra Grande, las revisaciones se llevarán a cabo los días 29 y 30 de enero; en Los Menucos, los días 3 y 4 de febrero; en Bariloche, el 5 y 6 de febrero.

policia las grutas El objetivo del ingreso más riguroso es jerarquizar a la fuerza y que tengan el estado físico para los desafíos diarios.

En todas las sedes se aplicará la misma modalidad, con un primer día destinado a aspirantes mujeres y un segundo día para aspirantes varones, en un esquema coordinado con el área de Sanidad para asegurar evaluaciones ordenadas y en igualdad de condiciones.

Detrás de las inscripciones hay jóvenes que finalizan la escuela secundaria, personas que buscan una salida laboral estable y hombres y mujeres que deciden apostar a una carrera basada en la disciplina, la formación y el compromiso con la comunidad. Por esta razón, la provincia de Río Negro avanza en un proceso planificado para fortalecer su Policía, al priorizar la calidad del recurso humano y consolidando una fuerza cada vez más profesional y preparada para cuidar a la provincia.