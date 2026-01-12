Río Negro fue elegida por Estados Unidos para capacitar a policías en narcotráfico

La provincia fue seleccionada para integrar un programa internacional de capacitación en narcotráfico impulsado por la Embajada de Estados Unidos.

Este lunes, el Gobierno de Río Negro confirmó que la Policía de la provincia fue convocada para formar parte de una estrategia internacional impulsada por Estados Unidos para fortalecer las capacidades operativas y de investigación de las fuerzas de seguridad.

Según dieron a conocer, en la primera etapa los beneficiarios serán las fuerzas policiales que trabajan combatiendo el narcotráfico, tanto en la calle como en los laboratorios criminalísticos.

La capacitación llevada a cabo por el país norteamericano contempla tres diplomaturas y dos seminarios con certificación internacional , "una posibilidad que no suele estar al alcance de las policías provinciales", destacaron. Para el primer trimestre confirmaron que se llevarán a cabo dos diplomaturas virtuales, con un cupo de cuarenta plazas destinadas exclusivamente a personal del área de Toxicomanía de Río Negro que cumplen funciones en General Roca, Cipolletti, Viedma y Bariloche.

La capacitación que Estados Unidos le dará a policías de Río Negro

Además, remarcaron que la formación no se limitará a la modalidad online. Durante el año se buscará avanzar con instancias presenciales para profundizar el entrenamiento en técnicas de investigación, análisis criminal y trabajo con evidencia. En ese sentido, también evalúan la participación de la Provincia en reuniones de trabajo presenciales en Miami, durante el primer semestre de 2026, aunque aclararon que será un espacio reservado solo para jurisdicciones seleccionadas.

"Esta planificación responde a una estrategia sostenida del Ministerio de Seguridad y Justicia, que apuesta a profesionalizar a su fuerza policial y dotarla de herramientas modernas para enfrentar un delito que no reconoce fronteras", señalaron desde el gobierno provincial.

Y destacaron que "la capacitación internacional no solo eleva el nivel técnico, sino que fortalece la toma de decisiones en el territorio y mejora la calidad de las investigaciones".

A su vez, plantearon que el impacto no es solo institucional. "Son hombres y mujeres que viven en los mismos barrios que protegen y que ahora tendrán acceso a conocimientos que antes parecían lejanos", subrayaron.

Sobre la elección de la provincia por parte del gobierno norteamericano, destacaron que "marca un reconocimiento al trabajo que se viene realizando en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico". Y concluyeron que "Es una señal clara de confianza y una oportunidad concreta para seguir fortaleciendo a la policía provincial, con formación, planificación y una mirada puesta en el futuro".