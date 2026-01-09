Alberto Weretilneck anunció inversiones históricas en agua potable: la obra que se desarrollará en Cipolletti

Con financiamiento internacional, el gobierno de Río Negro dio detalles de las obras que se llevarán a cabo en distintas localidades de la provincia.

El Gobierno de Río Negro encabezado por Alberto Weretilneck llevó a cabo la presentación del plan de obras de infraestructura hídrica y sanitaria para distintas localidades de la provincia. En conjunto con Aguas Rionegrinas, se llevó a cabo la presentación del proyecto que beneficiará con agua potable a vecinos en más de 10 ciudades.

A partir de una gestión provincial, el gobierno accedió a un financiamiento internacional para sostener el desarrollo de distintas obras con el objetivo de mejorar la calidad vida de miles de rionegrinos.

Detallaron que entre las principales localidades beneficiadas estarán Cipolletti, San Antonio Oeste, Las Grutas, Puerto de San Antonio Este, San Carlos de Bariloche, General Roca, Sierra Grande, Dina Huapi, El Bolsón y Río Colorado.

Aguas Rionegrinas destacó las inversiones en agua potable

El Gerente General de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, remarcó que “estas obras son prioritarias. Por eso el gobernador no se rindió y siguió buscando el financiamiento que hoy está disponible". Y destaco: "Que la dirigencia de otras fuerzas políticas coincida en cuáles son las urgencias a atender nos da más seguridad de que estamos en el camino correcto”.

Aguas Rionegrinas

Entre las obras que tendrá a cargo el organismo se encuentran los planes directores de San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto de San Antonio Este, en lo que habrá una inversión estimada de $21.000 millones, con el objetivo de beneficiar a más de 100.000 habitantes de la región Atlántica.

También detallaron que se ejecutará la obra para la provisión de agua potable a zona sur desde el Lago Gutiérrez de San Carlos de Bariloche, en la que se estima una inversión superior a los $18.000 millones, en favor de aproximadamente 75.500 habitantes. En ambos casos ya se realizó la apertura del sobre técnico.

Las obras que beneficiarán a Cipolletti y el Alto Valle

Con respecto a la zona del Alto Valle, el gobierno provincial llevará a cabo obras en General Roca, en el que se ejecutará un Plan Director de Agua que permitirá incrementar en un 50% la disponibilidad del recurso con una inversión histórica de U$S 18 millones. Mientras que en Cipolletti se desarrollará la ampliación de la planta potabilizadora con una inversión estimada de U$S 9 millones.

Por otra parte, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) realizará tareas fundamentales en Sierra Grande y Playas Doradas, en donde optimizarán el sistema de agua potable con una planificación a 20 años.

Además, en Dina Huapi se construirá una nueva toma de agua, una planta potabilizadora y una cisterna de reserva, y en El Bolsón, el Plan Director de Desagües Cloacales permitirá ampliar la red, con el objetivo de modernizar la planta y alcanzar una cobertura del 90% de la población.

También se llevará a cabo un plan integral de renovación de colectores en Río Colorado, en el que se ampliarán las redes y se mejorará el sistema de tratamiento cloacal para fortalecer el saneamiento y el desarrollo urbano de estas localidades.