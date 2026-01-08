Renunció Fabián Gatti y se suma a los cambios en el gabinete de Weretilneck

La renuncia del Ministro de Gobierno constituye otro movimiento en la gestión provincial actual. Ayer renunció la titular del IPROSS, Marcela Ávila.

Fabián Gatti presentó su renuncia al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo de la provincia de Río Negro , se trata del primer movimiento en el gabinete de Alberto Weretilneck tras las elecciones de octubre que castigó al oficialismo provincial. El gobernador ya había deslizado la necesidad de un recambio en algunas áreas ante el comiendo de la segunda etapa de su mandato. La titular del IPROSS, Marcela Ávila presentó su renuncia el miércoles y se suma a los movimientos en el equipo de Alberto.

El entorno del mandatario expresó que la salida del dirigente oriundo de Cipolletti ya estaba planeada con el gobernador y señalaron que Gatti comprendía que había finalizado su etapa en la función pública. Además, señalaron que inició los trámites para su jubilación.

La cartera de Gobierno todavía no tiene un reemplazo confirmado , pero se analizan distintas opciones. Un nombre que suena con fuerza sería el de Agustín Ríos, secretario del área.

Los cambios en el Gobierno de Río Negro

Los resultados de las elecciones de medio término dejaron a Juntos Somos Río Negro sin representación en el Congreso, lo que reavivó un proceso interno de revisión en el equipo de Weretilneck. Hasta el momento, la gestión actual sólo había realizado cambios en segundas líneas de Educación, aunque la decisión respecto a Gatti forma parte de su “proceso natural del recambio que había planteado el gobernador”, indicaron desde su entorno.

GATTI Gatti se desempeñó en diferentes cargos como funcionario público del Gobierno de Río Negro.

También se especuló que Mónica Silva, que concluyó recientemente su mandato como senadora, suplantara a Patricia Campos en Educación, pero la ministra fue ratificada en su cargo.

Un ciclo cumplido

“Los ciclos comienzan y terminan, y el mío en la función pública terminó”, declaró Gatti a medios locales. El funcionario se reunió con el Gobernador Weretilneck para acordar la finalización de su cargo en la gestión actual.

GATTI I Gatti indicó que su renuncia obedece a la finalización de un ciclo cumplido.

Gatti ocupó diferentes cargos como funcionario rionegrino del Ejecutivo provincial, el ex Fiscal de Investigaciones Administrativas de Río Negro y hombre de confianza del líder de Juntos Somos Río Negro, se había sumado al equipo de gobierno en septiembre de 2024, en reemplazo de Federico Lutz. El regreso de Gatti al gabinete fue uno de los cambios tras el primer año de gestión de Weretilneck.

Los nombres que suenan con fuerza para reemplazar a Gatti

El actual secretario de Gobierno, Agustín Ríos parece sonar como el “reemplazo evidente” de Gatti, según informaron fuentes cercanas a Casa de Gobierno. El funcionario no solo es el segundo en la línea de mando, sino que también cumple funciones en el vínculo con los municipios.

GATTI AUDIENCIA El reemplazo de Fabián Gatti no tiene un nombre confirmado, pero suena con fuerza Agustín Ríos, secretario de la cartera.

Ríos tiene una trayectoria de años en la cartera de Gobierno, donde llegó a ser el segundo en 2021. Aunque se alejó de sus funciones durante unos meses debido a diferencias con Lutz, volvió al ministerio con la llegada de Gatti. Antes de la llegada a la dependencia, se desempeñó como director de Asuntos Electorales y de Personas Jurídicas, previo a asumir su cargo como subsecretario de Municipios.

La renuncia del ministro de Gobierno de suma a las del secretario de Articulación, Adrián Carrizo y de la subsecretaria de Innovación, Agustina Erpen, informadas en el último Boletín Oficial. Las modificaciones recientes reflejan una etapa de definiciones en un gabinete tras el golpe electoral de octubre.

IPROSS Marcela Ávila expresó: "Haber integrado este equipo de Gobierno ha sido un honor”.

La renuncia de Marcela Ávila, presidenta del IPROSS

El Ipross tendrá en las próximas horas a su sexto titular en menos de 15 años. El recambio se producirá luego de que Marcela Ávila presentó formalmente su dimisión este jueves ante el gobernador, Alberto Weretilneck.

Ávila había asumido en diciembre de 2023, en simultáneo con el regreso de Weretilneck al Poder Ejecutivo provincial. Contadora de profesión, su llegada al organismo se produjo tras un período como legisladora provincial. Su salida, oficializada este jueves por la tarde a través de un comunicado institucional, fue la segunda en pocas horas dentro del gabinete provincial, con la renuncia de Fabián Gatti al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo.

Los titulares del Ipross desde 2011

El Ipross, que hoy brinda cobertura a más de 163.000 afiliados, atravesó desde 2011 una sucesión de presidencias que refleja, en parte, los cambios políticos y las prioridades de gestión de cada etapa.

MARCELA AVILAX La gestión de Marcela Ávila estuvo marcada por la modernización del Ipross con la ampliación de la cobertura en los medicamentos para enfermedades crónicas, la digitalización de trámites y la implementación de auditorías en terreno.

El recorrido comienza en diciembre de ese año, cuando Fabián Zgaib fue designado titular del instituto por el entonces gobernador Carlos Soria. Zgaib permaneció en el cargo hasta junio de 2014, cuando dejó la presidencia para asumir como ministro de Salud de la provincia, función que desempeñó de manera ininterrumpida hasta diciembre de 2023.

Tras su salida, en 2014, el Ipross quedó en manos de Luis Ayestarán, quien tuvo una gestión breve. Al año siguiente, en 2015, fue reemplazado por el médico cipoleño Claudio Di Tella. Ayestarán, en tanto, pasó a desempeñarse al frente de Lotería de Río Negro.

Di Tella condujo la obra social durante cuatro años, hasta 2019, cuando dejó el cargo para asumir la intendencia de Cipolletti.

marcela avila La gestión de Marcela Ávila en materia de infraestructura y patrimonio institucional, se destacó la inauguración de la nueva sede central en Viedma.

Con el cambio de signo político y la llegada de Arabela Carreras a la gobernación, Alejandro Marenco asumió la presidencia del Ipross. Su gestión estuvo marcada por dos ejes centrales: la digitalización de trámites y la respuesta institucional durante la pandemia de COVID-19, un período que exigió redefinir prioridades y acelerar procesos administrativos y prestacionales en un contexto crítico para el sistema de salud.

El ciclo más reciente se abrió con la asunción de Ávila a fines de 2023. En el comunicado difundido este jueves, se informó que la presidenta del Ipross presentó su renuncia “dando por concluida una etapa de transformación institucional, orientada al ordenamiento, la modernización y el fortalecimiento integral de la obra social provincial”.

reintegross La gestión de Ávila se destacó en la regularización de pagos vinculados a discapacidad y reintegros, además de mejoras en la cobertura óptica.

El balance de Ávila en el Ipross

En su nota, Ávila señaló haber desempeñado sus funciones “con responsabilidad, compromiso y vocación de servicio”, priorizando el interés institucional y el bienestar de los afiliados. “Haber integrado este equipo de gobierno ha sido un honor”, expresó.

Durante su gestión, según el detalle oficial, el Ipross atravesó un proceso integral de reorganización y modernización con resultados en distintos planos. En materia de infraestructura y patrimonio institucional, se destacó la inauguración de la nueva sede central en Viedma, un edificio de más de 3.600 metros cuadrados financiado a través del Plan Castello, que permitió unificar áreas antes dispersas y mejorar tanto la atención al público como las condiciones de trabajo del personal. A esto se sumó la puesta en funcionamiento del Apart Hotel Ipross en la ciudad de Buenos Aires.

En el plano financiero, el comunicado subrayó el cumplimiento del compromiso de pagos mensuales a los hospitales públicos de Río Negro. Durante 2025, se transfirieron más de 3.500 millones de pesos, lo que se presentó como un incremento significativo en relación con 2024. También se mencionó la implementación de licitaciones conjuntas junto al Ministerio de Salud y Horizonte Seguros para la compra de medicamentos, prótesis e insumos, una estrategia orientada a mejorar la eficiencia, la previsibilidad y la reducción de costos.

ipross gabinete Ávila señaló haber desempeñado sus funciones “con responsabilidad, compromiso y vocación de servicio”.

Por fuera del comunicado oficial, hay que destacar que en el cierre del 2025 distintas instituciones que representan a prestadores hicieron reclamos por demoras en el pago de prestaciones realizadas a afiliados de la obra social.

Transformación digital y despapelización

Otro eje que se destacó sobre la gestión fue la transformación digital y la despapelización, con la implementación de sistemas centrales como GDE, SIA, SINTRA y VEM, con el objetivo de reemplazar más de 70 sistemas dispersos, además de la incorporación de la firma digital obligatoria en los actos administrativos. A esto se sumó el desarrollo de módulos digitales para que los prestadores carguen documentación en forma electrónica y la realización de auditorías en terreno.

IPROSSS La gestión de Ávila sumó el desarrollo de módulos digitales para que los prestadores carguen documentación en forma electrónica.

En cuanto a la cobertura y los beneficios directos para los afiliados, se informó un incremento en los montos fijos de cobertura para medicamentos crónicos y ambulatorios, con porcentajes que alcanzaron entre el 50% y el 70%. También se puso en marcha un buscador online de medicamentos, se habilitó el empadronamiento remoto de planes crónicos y se avanzó en la regularización de pagos vinculados a discapacidad y reintegros, además de mejoras en la cobertura óptica.

El fortalecimiento prestacional completó el balance de gestión, con un nuevo esquema de atención oftalmológica, cobertura total en prestaciones de alta complejidad, sostenimiento de convenios con centros de salud de la provincia y del país y la eliminación de coseguros en vuelos sanitarios e internaciones.