Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Presentó este viernes su dimisión ante los trascendidos de cambio de gabinete. También dejó su cargo el Ministro del Interior, Lisandro Catalán.

El propio Guillermo Francos fue quien confirmó este viernes la presentación de su renuncia como Jefe de Gabinete al presidente Javier Milei a través de una carta pública, en la que atribuyó su decisión a los "persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional" .

La dimisión de Francos, que se produce tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, era un hecho inminente, según habían informado fuentes cercanas al Gobierno a NA.

Esta agencia había adelantado que el vocero presidencial, Manuel Adorni , sería su reemplazante en la Jefatura de Gabinete, y que el asesor Santiago Caputo asumiría al frente de un "superministerio" de Interior.

Qué dice la carta al Presidente

Francos explicó que tomó esta decisión para que el Presidente "pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre".

El ahora exfuncionario expresó: "Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno".

Francos también destacó lo que llamó una "extraña coincidencia" en su gestión: "Mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos".

Añadió: "Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1984412990918066178?s=08&partner=&hide_thread=false Señor Presidente de la Nación

Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno… — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 1, 2025

Milei aceptó la renuncia de Francos

Desde la Oficina del Presidente, confirmaron que se aceptó la dimisión a la jefatura de Gabinete de Francos. En un apartado se destacó: "El Presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras. El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él.

image

Otra dimisión en Interior

Hubo rumores de cambios en el gabinete de la gestión de Miliei. Tras el triunfo del oficialismo en las elecciones del 26 de octubre, pero recién ahora se confirmaron.

Otro ministro que presentó su renuncia fue el de la cartera del Interior, Lisandro Catalán. "Señor presidente de la Nación. Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción", comenzó Catalán a través de su cuenta oficial de X.

Prosiguió: "Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina".