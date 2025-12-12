Qué dijo IPROSS sobre la cobertura de la nena con discapacidad y la mujer con cáncer cerebral

La obra social desmintió las acusaciones sobre la falta de cobertura médica a Karina y Kiara. La obra social denunció a Borgis por el perjuicio patrimonial de 183 millones de pesos.

El Instituto Provincial del Seguro de Salud desmintió las acusaciones de Eduardo Borgis , el hombre que comenzó una huelga de hambre en la sede de IPROSS para reclamar la continuidad de la cobertura médica para su hija Kiara y su esposa Karina . La obra social difundió un comunicado a partir de la viralización de la medida de fuerza que lleva adelante Eduardo Borgis desde el jueves, al iniciar una huelga de hambre con permanencia en la sede de IPROSS ubicada en la intersección de Miguel Muñoz y Leandro Alem de Cipolletti.

“La idea de supuestas faltas de cobertura en materia de discapacidad no se corresponden con la realidad: ya que las prestaciones han sido garantizadas conforme la normativa vigente y se encuentran sujetas a los circuitos de autorización, auditoría y renovación” expresaron en el comunicado.

La medida desesperada comenzó por su hija Kiara que padece hidrocefalia, ceguera y cuadriplejia y para su esposa Karina Mardones que tiene un diagnóstico de tumor cerebral y diabetes tipo 1 . El reclamo exige la continuidad de las sesiones de kinesiología respiratoria para su hija y la reanudación del servicio de enfermería para la asistencia de Karina.

La cobertura de Kiara tiene un amparo judicial del 100% de la cobertura integral de IPROSS para tratar su hidrocefalia y realizar los tratamientos que garanticen una mejor calidad de vida, entre ellos las sesiones de kinesiología respiratoria, la utilización de un chaleco percutor y la intervención vía sonda para garantizar su respiración.

La niña tenía dos sesiones de kinesiología respiratoria al día para garantizar su respiración, pero la cobertura del IPROSS redujo las sesiones a la mitad, es decir que actualmente solo tiene una sesión de kinesiología en el sistema respiratorio diaria.

La falta de documentación sería la razón de la interrupción de cobertura

Según indicaron en el comunicado, la falta de presentación de los documentos en cierta fecha indicada por el área competente provocó la interrupción de la cobertura de la segunda sesión diaria de kinesiología respiratoria para Kiara.

“En consecuencia, la situación invocada públicamente no obedece a una decisión arbitraria ni infundada de IPROSS, sino a que la renovación no fue gestionada en tiempo y forma, habiendo iniciado la presentación de la documentación recién el 9 de diciembre de 2025” indicaron en el comunicado.

Karina fue diagnosticada con un tumor cerebral en el 2020 y la obra social le otorgó la cobertura de enfermería las 24 horas junto a un médico neurólogo que realizaba una evaluación semanal del cuadro oncológico. Pero desde diciembre de 2024 se efectuó un recorte en las prestaciones, lo que provocó que Karina deje de tener una enfermera para asistirla.

La ayuda de una enfermera resulta crucial para Karina, ya que necesita asistencia médica durante las 24 horas debido a que está postrada, tiene problemas de deglución lo que dificulta la ingesta de comida y no se puede trasladar con normalidad porque está en sillas de ruedas.

Respecto a la afiliada Karina Mardones, el comunicado explica que el dictamen emitido abarca el período correspondiente y que se efectuaron observaciones técnicas en el proceso de auditoría, que solicitan la presentación de documentación clínica y validaciones administrativas necesarias para completar las autorizaciones y actualizar el plan terapéutico.

Denuncia penal contra Eduardo Borgis

“Cuando no existe dictamen vigente, ello no implica un rechazo, sino la necesidad de contar con la documentación de renovación para evaluar y autorizar conforme los circuitos previstos. IPROSS mantiene habilitados los canales para completar el trámite y asegurar la continuidad conforme corresponda” indicó el comunicado.

Además, la obra social informó que formalizó una denuncia penal ante la Justicia de Río Negro contra Eduardo Borgis por la presunta comisión de delitos vinculados a fraude agravado en perjuicio de la administración pública y falsificación de documentación.

La denuncia se basa en una investigación interna que detectó un esquema sistemático desde el año 2016. De acuerdo con los informes técnicos del Instituto, el perjuicio patrimonial estimado en los valores históricos supera los $183 millones de pesos.