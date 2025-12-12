La decisión extrema que tomó por la falta de cobertura de IPROSS para su hija y esposa

Un hombre comenzó una protesta al límite para exigir la asistencia de la obra social para su hija con hidrocefalia y su esposa que padece un tumor cerebral.

Eduardo Borgis comenzó una protesta extrema para exigir la continuidad de la cobertura médica de IPROSS para su hija Kiara que padece hidrocefalia, ceguera y cuadriplejia y para su esposa Karina Mardones que tiene un diagnóstico de tumor cerebral y diabetes tipo 1 .

Este jueves el hombre comenzó una huelga de hambre en la puerta de la sede del IPROSS para reclamar la continuidad de las sesiones de kinesiología respiratoria para su hija y la reanudación del servicio de enfermería para la asistencia de Karina. Las prestaciones fueron recortadas y el reclamo llegó hasta el Gobernador Alberto Weretilneck, pero no obtuvieron respuestas.

El reclamo apunta al recorte de la asistencia médica por parte de IPROSS para pacientes con discapacidad y enfermedades graves . Karina Mardones tiene un tumor cerebral y requiere de asistencia médica las 24 horas debido a que padece Diabetes Tipo 1 , es insulina dependiente, está postrada, tiene problemas de deglución y está en sillas de ruedas.

El diagnóstico oncológico de Karina Mardones

El tumor en el sistema nervioso de Karina fue diagnosticado en el 2020 y la obra social IPROSS le otorgó la cobertura de enfermería las 24 horas del día junto a un médico neurólogo que realizaba una evaluación del avance del cáncer. Sin embargo, desde diciembre de 2024 se efectuó un recorte en las prestaciones, lo que provocó que Karina deje de tener una enfermera para asistirla. Además, el médico neurólogo monitoreaba el tratamiento oncológico y la diabetes de Karina, ya que al ser insulinodependiente, se deben realizar chequeos regulares.

Además, la huelga de hambre de Eduardo la realiza para reclamar la cobertura de Kiara, quien tiene un amparo judicial del 100% de la cobertura integral de IPROSS para tratar su hidrocefalia y realizar los tratamientos que garanticen una mejor calidad de vida.

La niña tenía dos sesiones de kinesiología respiratoria al día para garantizar su respiración, pero la cobertura del IPROSS redujo las sesiones a la mitad, es decir que actualmente solo tiene una sesión de kinesiología en el sistema respiratorio diaria.

Eduardo Borgis, en declaraciones a LMCipolletti explicó: "Yo fui al Poder Judicial, entregué todos los comprobantes, presenté todos los papeles, con membrete y firmado por ellos. No es que estoy solicitando algo nuevo, si me daban el servicio durante 5 años por el mismo diagnóstico, ¿Por qué me lo cortaron?".

Las dificultades diarias en la dinámica familiar por la falta de enfermera

La ayuda de una enfermera resulta crucial para Karina, ya que necesita asistencia médica durante las 24 horas debido a que está postrada, tiene problemas de deglución lo que dificulta la ingesta de comida y no se puede trasladar con normalidad porque está en sillas de ruedas. Por eso la cobertura del servicio de enfermería del IPROSS es sumamente necesaria para garantizar la dinámica familiar.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 11.07.22 El reclamo judicial para el tratamiento de Kiara.

El estado complejo del diagnóstico reside en que la enfermedad oncológica de Karina está en el sistema nervioso central, por lo tanto el tumor no es operable. El avance de la enfermedad produce complicaciones para ingerir los alimentos debido a problemas de deglución, las heridas que le produce la inmovilización y las dificultades para el traslado a los turnos médicos.

"Básicamente necesitamos una enfermera y un médico con servicio ambulatorio. Porque se justifica con el grave problema que tiene, yo aparte del informe médico tengo que presentar la resonancia magnética. Tiene hasta el certificado de discapacidad totalmente actualizado, incluso ahora tiene más problemas que antes porque está perdiendo la visión" indicó Borgis.

El diagnóstico de Kiara

Kiara padece un cuadro de hidrocefalia, es cuadripléjica, tiene ceguera total y su alimentación es a través de una sonda nasogástrica. La niña tiene la cobertura total del servicio de enfermería brindado por IPROSS y también recibía dos sesiones diarias de kinesiología respiratoria, pero en la actualidad la cobertura solo abarca una sesión por día.

"Tanto Kiara como Karina, con los certificados que tienen son enfermos crónicos. Esto significa que solamente van a mejorar su calidad de vida, pero ya tiene fecha de caducidad. Lo mejor es darle una buena vida lo que les queda" agregó Eduardo.

El recorte de prestaciones para la asistencia médica de Kiara y Karina provocó que Eduardo deba afrontar los gastos médicos para garantizar la buena calidad de vida de su familia. Incluso, Eduardo explicó que en las gestiones anteriores del IPROSS habían coordinado una tarifa arancelaria especial para enfermería y reclamó que dieron de baja ese arreglo sin ningún tipo de notificación.

"Nosotros teníamos un arreglo para la tarifa arancelaria de enfermería y la dieron de baja sin informar. Yo les dije que respondemos a un acuerdo histórico que tenían con nosotros, pero igualmente recortaron y la tarifa tuvo un incremento importante" indicó Borgis.

La utilización de un chaleco percutor y las intervenciones en las vías respiratorias de Kiara

El diagnóstico de Kiara le provocó numerosas neumonías que la llevó a perder un pulmón. Esto genera que la niña requiera una intervención en el pulmón con sonda para extraer la flema, este mecanismo se repite diez veces al día y hasta veinte veces diarias cuando tiene un estado gripal.

Este procedimiento se complementa con la utilización de un chaleco percutor que realiza movimientos en los pulmones para evitar la adhesión de la mucosa. Sin embargo, la cobertura del elemento es a través de IPROSS y ya intentaron llevarse el chaleco de la vivienda, debido a la supuesta falta de pago de la obra social al propietario del chaleco.

"La utilización del chaleco es importante porque le mueve el pulmón, pero me lo provee el IPROSS y ya vinieron en cinco oportunidades a mi casa a tratar de llevarse el chaleco. Porque el dueño me dijo que hace un año y medio que IPROSS no le paga por el alquiler del chaleco. Pero como él tiene el convenio con el IPROSS, debería arreglar con ellos" agregó Borgis.

Eduardo continúa su reclamo extremo con una huelga de hambre en la sede del IPROSS ubicada en la intersección de Leandro Alem y Miguel Muñoz para exigir la reanudación de la cobertura del servicio de enfermería para Karina Mardones y la reanudación de las dos sesiones diarias de kinesiología respiratoria para su hija Kiara.