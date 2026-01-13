Agredieron a un inspector municipal en Las Grutas: refuerzan la seguridad con fuerzas especiales

El gobierno de San Antonio Oeste presentó una denuncia penal tras las agresiones a inspectores municipales. El COER reforzará la seguridad en Las Grutas.

Esta semana, la municipalidad de San Antonio Oeste presentó una denuncia penal tras hechos de violencia que se registraron en distintas zonas de Las Grutas , y que tuvieron a inspectores municipales como víctimas . En ese sentido, confirmaron que se reforzará la seguridad en la ciudad.

Esta medida fue confirmada mediante un comunicado oficial, en el que la municipalidad remarcó su decisión de defender a los trabajadores municipales y garantizar el orden en el principal destino turístico de la provincia.

En ese sentido, detallaron en el comunicado que “realizamos una denuncia penal contra aquellas personas que vienen generando hechos de violencia en Las Grutas. Desde este Municipio defendemos firmemente a nuestros trabajadores y no vamos a permitir agresiones ni amenazas, como las que han sufrido nuestros inspectores, ni tampoco actitudes que pretendan imponer zonas exclusivas”.

Fuerzas especiales refuerzan la seguridad en Las Grutas

Además, informaron que luego de la denuncia penal se realizaron gestiones con las autoridades provinciales. A partir de estas acciones, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro definió que arribe a la zona personal del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER).

Desde el Ejecutivo municipal plantearon que el principal objetivo de este refuerzo de seguridad será “garantizar que todos los trabajadores puedan desarrollar sus tareas con libertad, en un marco de orden, respeto y convivencia, y poner un límite claro a quienes intentan generar caos y violencia en nuestra comunidad”.

En este contexto, el intendente Adrián Casadei apuntó contra las agresiones sufridas por el personal municipal. “Estamos realizando una denuncia penal en contra de aquellas personas violentas que se encuentran en Las Grutas. Nosotros defendemos a nuestros trabajadores, pero no vamos a permitir ni hechos de violencia contra nuestros inspectores, que ya los han sufrido, ni tampoco zonas que algunos creen que son exclusivas”, señaló.

El jefe municipal destacó que la intervención provincial será clave para restablecer el orden en la localidad turística. “No solamente estamos haciendo la denuncia penal, sino que también hemos realizado gestiones y, por decisión del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro, va a arribar en el día de mañana el COER a nuestra zona para garantizar que todos los trabajadores puedan trabajar libremente y no ser víctimas de aquellos violentos que han pretendido venir a generar caos y violencia”, adelantó.

Desde el gobierno local aseguraron que continuarán trabajando junto con la Provincia para garantizar la seguridad, el respeto y la convivencia tanto de los trabajadores como de vecinos y turistas que se encuentran en Las Grutas durante esta temporada.