Es ahora: Buscan una familia en el Alto Valle para adoptar a una adolescente de 13 años

La chica está en proceso de inicio del secundario, un momento clave de su vida. Prefieren una familia de la zona para evitar que sufra el desarraigo.

La adolescente está interesada en continuar sus estudios secundarios y deseosa de conocer a su nueva familia.

El Poder Judicial de Río Negro mantiene abierta una convocatoria pública destinada a encontrar un hogar para una adolescente que inicia su etapa de educación secundaria . El respeto por sus vínculos afectivos es una de las prioridades del proceso que deberán respetar quienes la adopten .

La Unidad Procesal N° 11 del Fuero de Familia de General Roca, bajo la coordinación del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGFA) , emitió un llamado a la comunidad para aquellos hogares que tengan el deseo y la capacidad de adoptar a una adolescente de 13 años de edad .

A diferencia de los procesos de adopción tradicionales que se nutren exclusivamente de los listados de personas ya inscritas, las convocatorias públicas representan una instancia abierta para toda la sociedad cuando se agotan las búsquedas dentro de los registros formales.

Requisitos y el foco en el Alto Valle

La convocatoria está orientada de manera específica a familias que residan dentro de la zona del Alto Valle de Río Negro. Este criterio territorial no es azaroso: busca minimizar el impacto del arraigo y permitir que la adolescente continúe desenvolviéndose en su entorno habitual.

adopcion general.jpg El Juzgado de Familia de Cipolletti autorizó el cambio de apellido de dos adolescentes. Ilustración

Desde el Fuero de Familia explicaron que el objetivo primordial es encontrar un entorno afectivo que pueda acompañarla de forma integral en su crecimiento, mostrando disponibilidad y presencia afectiva. En esta etapa particular de su vida, los ejes institucionales prioritarios están puestos en garantizar el inicio de su educación secundaria y en respetar y sostener sus vínculos significativos, tales como el contacto con sus hermanos.

Vías de comunicación e inscripción

Las personas que sientan el llamado a postularse -sean parejas o familias monoparentales- no necesitan estar inscritas previamente en el registro de adopción, pero sí deben estar dispuestas a atravesar un proceso de evaluación socio-psicológica.

Adopción

Para postularse, los interesados deben completar de manera virtual el el formulario.

Quienes requieran mayor información, asesoramiento o deseen realizar consultas específicas sobre la situación de la adolescente, pueden contactarse a través de los siguientes canales oficiales:

Por teléfono: Comunicándose al número (0298) 4292050 , internos 326 o 328 .

Por correo electrónico: Escribiendo a la dirección del juzgado: [email protected].

Para conocer más sobre el marco legal y cómo funcionan estos procesos a nivel nacional y provincial, el Poder Judicial recomienda revisar la Guía de Adopción de Argentina y el sitio informativo del Poder Judicial de Río Negro.