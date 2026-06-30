Atropelló, mató e intentó esconder el auto: imputaron al conductor que embistió a un hombre en Bariloche

La Fiscalía aseguró que vio a la víctima, frenó y volvió a acelerar para atropellarla. Estaba inhabilitado para conducir hasta 2027.

El Ford Fieste fue hallado escondido en un sector al sur de Bariloche, donde ocurrieron los hechos.

La Justicia imputó a Facundo Marín , de 33 años , por el delito de homicidio simple con dolo eventual , acusado de atropellar y matar a Emilio Juárez durante la madrugada del sábado en San Carlos de Bariloche .

La fiscal Betiana Cendón sostuvo que no se trató de un accidente vial común y remarcó que la evidencia complica seriamente al conductor.

Según la investigación, cámaras de seguridad registraron el momento en que Marín observó a la víctima sobre calle Ruiz Moreno, frenó brevemente y segundos después aceleró nuevamente hasta embestirla .

Tras el impacto, lejos de detenerse para asistir a Juárez, escapó del lugar sin prestar ningún tipo de ayuda.

El hecho ocurrió entre la 1:40 y las 2 de la madrugada, cuando la víctima descendía de un vehículo de Uber.

Iba con un menor que despertó por el impacto

En el interior del auto viajaba un adolescente menor de edad, quien dormía en el asiento del acompañante y despertó violentamente cuando ocurrió el choque.

Según declaró ante Fiscalía, creyó inicialmente que el vehículo había pasado sobre un lomo de burro.

Pero minutos después, el conductor frenó en otra zona, descendió del vehículo y comenzó a revisar los daños provocados en el auto.

Sacó la patente e intentó esconder el auto

La investigación reveló que, tras abandonar el lugar, Marín retiró la patente del Ford Fiesta y la guardó para intentar dificultar su identificación.

Al día siguiente volvió a contactar al menor que viajaba con él y le confesó que había atropellado a una persona.

De acuerdo a la declaración incorporada al expediente, le pidió que no dijera nada sobre lo ocurrido.

Luego trasladó el vehículo a un garage ubicado sobre calle Brown y posteriormente organizó el traslado del auto hacia un predio donde vive su hermana, a unos 28 kilómetros de Bariloche.

Un testimonio clave cambió todo

La causa dio un giro cuando el adolescente se presentó el domingo ante Fiscalía y relató lo sucedido.

Apenas una hora después, efectivos policiales detuvieron al acusado y avanzaron con el secuestro del vehículo para realizar pericias y comprobar si los daños coinciden con las lesiones sufridas por la víctima.

No podía manejar hasta 2027

Uno de los datos que agravó aún más la situación judicial del acusado es que se encontraba inhabilitado para conducir.

Según se informó en la audiencia, tenía prohibido manejar hasta 2027 luego de haber sido sancionado por alcoholemia positiva en marzo de 2024.

La Fiscalía solicitó prisión preventiva y la defensa no presentó oposición.

Finalmente, el juez César Lanfranchi dio por formulados los cargos y estableció un plazo de cuatro meses para avanzar con la investigación.