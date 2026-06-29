Bariloche: detuvieron al sospechoso de escapar tras atropellar a un peatón

El sospechoso y el vehículo fueron localizados al sur de Bariloche. La víctima tenía 44 años y murió en el hospital por las heridas sufridas.

El Ford Fieste fue hallado escondido en un sector al sur de Bariloche.

La investigación por el incidente de tránsito fatal ocurrido en Bariloche el sábado a la madrugada, dio un paso decisivo con la detención del presunto conductor que escapó del lugar y el hallazgo del auto que habría sido utilizado en el hecho.

En este marco, la policía informó que un Ford Fiesta fue localizado oculto a unos 28 kilómetros al sur de la ciudad, en una zona poco transitada, como resultado de un amplio operativo coordinado entre distintas áreas de la fuerza provincial.

La víctima, Emilio Juarez Villarruel de 44 años, fue encontrada durante la madrugada tendida en la vía pública por vecinos que dieron aviso a los servicios de emergencia. el hombre fue trasladado al Hospital Zonal, donde falleció horas más tarde a raíz de las graves lesiones sufridas.

La autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense estableció que, efectivamente, la muerte había sido producto de haber sido embestido por un vehículo.

La investigación que llevó al conductor

A partir de ese momento comenzó una intensa investigación. Personal del Gabinete de Criminalística realizó las pericias en la escena para preservar y recolectar evidencias, mientras que efectivos de la Brigada de Investigaciones desplegaron un minucioso trabajo de campo que incluyó averiguaciones, relevamiento de información y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas de distintos sectores de la ciudad.

Gracias a esas tareas, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del vehículo involucrado e identificar al presunto conductor. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó allanamientos y otras medidas que permitieron concretar la detención del sospechoso y avanzar con el secuestro de distintos elementos de interés para la causa.

En forma paralela, otra diligencia llevó a los uniformados hasta una zona ubicada sobre la Ruta Nacional 40, a unos 28 kilómetros al sur de Bariloche. Allí, internado aproximadamente dos kilómetros hacia el interior en un sector de escasa circulación, fue encontrado el Ford Fiesta gris que habría participado en el siniestro fatal. El rodado quedó secuestrado y será sometido a pericias mecánicas y criminalísticas para incorporar nuevos elementos a la investigación.

accidente El hombre permaneció internado en el hospital hasta su deceso.

Además del vehículo, los investigadores secuestraron un teléfono celular que también será peritado. Todas las actuaciones fueron puestas a disposición del Ministerio Público Fiscal, que continuará con el proceso judicial y la formulación de cargos correspondiente.

"El procedimiento reflejó el trabajo coordinado entre Criminalística, la Brigada de Investigaciones, el personal de la Regional III y la Comisaría 2°, cuya labor permitió reunir pruebas, localizar el vehículo presuntamente involucrado y detener al sospechoso en pocas horas, dando un importante avance al esclarecimiento del hecho", destacaron fuentes de la institución policial. .