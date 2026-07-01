Recuperaron en Balsa Las Perlas una camioneta de empresa petrolera robada en Neuquén

La Toyota Hilux apareció abandonada y en marcha en el poblado cipoleño. Ya la buscaban porque se había activado en dispositivo de seguimiento satelital marcaba donde se encontraba.

La camioneta de una empresa petrolera apareció abandonada en Las Perlas. La habían robado en Neuquén y la buscaban porque el dispositivo de seguimiento satelital se había activado.

La Policía de Río Negro recuperó una camioneta Toyota Hilux robada perteneciente a una empresa petrolera. El vehículo había sido sustraído en la ciudad de Neuquén y fue localizado durante la madrugada en la zona de Balsa Las Perlas , luego de un operativo desplegado a partir del seguimiento satelital del rodado, lo que permitió hallarlo abandonado antes de que pudiera desaparecer de la región.

Todo comenzó el martes último cerca de las 4.30, cuando la central de monitoreo alertó que la camioneta, sustraída el día anterior, había cruzado desde Neuquén hacia Río Negro por el sector de Las Perlas. Hasta ese momento, el vehículo era seguido mediante su sistema de GPS, aunque no había sido posible interceptarlo mientras circulaba por territorio neuquino.

Con esa información, efectivos de la Subcomisaría 82 iniciaron recorridas por distintos caminos de la zona. El despliegue dio resultado pocos minutos después, cuando los uniformados encontraron la camioneta sobre la Ruta Provincial 74.

Abandonada y en marcha

El rodado estaba abandonado y llamó la atención que conservaba la llave colocada en el sistema de encendido. Ante esa situación, los policías preservaron el lugar para evitar la alteración de posibles evidencias y facilitar el trabajo del Gabinete de Criminalística, cuyo personal efectuó los trabajos periciales de rigor.

En paralelo, la Fiscalía de turno fue informada sobre el procedimiento y dispuso las diligencias correspondientes. Una vez finalizadas las pericias, ordenó la restitución de la camioneta a la firma propietario.

En cuanto a los autores del robo, no se brindaron datos respecto a sospechas hasta el momento.

Secuestraron una Citroën Berlingo con pedido de secuestro

Por otra parte, policías de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Cinco Saltos que realizaban recorridas de prevención secuestraron una camioneta que era conducida por una mujer y registraba un pedido de secuestro vigente emitido por la provincia de Buenos Aires. El procedimiento se llevó a cabo este lunes alrededor de las 12:30, en jurisdicción de la Comisaría 7° de la ciudad rionegrina

Mientras los efectivos patrullaban la zona de Avenida Roca y General Paz, observaron una camioneta Citroën Berlingo tipo furgón que circulaba sin chapa patente trasera. Ante esta situación, realizaron un seguimiento preventivo e interceptaron el vehículo en la intersección de Avenida Rivadavia y Primera Junta.

Berlingo secuestrada Cinco Saltos

Al verificar el estado registral mediante la chapa patente delantera, detectaron inconsistencias entre el dominio exhibido y el rodado inspeccionado. Posteriormente, la verificación del número de chasis permitió establecer que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente solicitado por la provincia de Buenos Aires, desde 2015.

La Fiscalía de turno dispuso el secuestro del vehículo y la imputación de la conductora por el presunto delito de encubrimiento. En el procedimiento intervino personal de la Brigada Motorizada de Apoyo y de la Comisaría 7° de Cinco Saltos, continuándose con las actuaciones judiciales correspondientes.