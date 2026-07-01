"Si yo no tengo vida, vos tampoco": grave denuncia por violencia de género

Una mujer acusó a su ex marido por hostigarla. La Justicia de Paz tomó medidas de resguardo y elevó la causa al fueron Penal y al de Familia.

Otro caso de violencia de género fue denunciado en Catriel. El acusado fue excluído del hogar con fuertes medidas restrictivas.

Una vecina denunció en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos a su ex marido por hechos de violencia y pidió medidas de protección. En la presentación, realizada el último 26 de junio, relató que desde que se casaron y comenzaron a convivir juntos “la relación cambio mucho”, y le responsabilizó por ser “una persona muy celosa y controladora que pretende tenerme vigilada todo el tiempo”.

Precisó que decidió retirarse de la casa que compartían “porque no soportaba más su maltrato, denigrándome con insultos, tratándome de lo peor”. Pero agregó que volvió al domicilio a buscar a sus perros, y que mientras charlaban el hombre -que no es identificado- “tomó un cuchillo y lo clavo en la mesa, y a mí me dio tanto miedo que me senté en el sillón a llorar”.

Sostuvo además que el sujeto había cerrado la puerta con llave, y que luego de media hora aproximadamente “me dejo salir, después de insultarme de nuevo”.

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No obstante, aclaró que, tras estar separados durante varios meses, en abril de este año volvieron a vivir juntos. “Yo confié en que iba a cambiar, pero siguió con el maltrato y sobre todo los insultos en los cuales me acusa de que yo lo estoy engañando (...) es tan controlador que llegó a instalar una cámara en la habitación para vigilarme (...)”, aseguró.

Uno de los últimos episodios ocurrió la semana pasada cuando ella volvió de trabajar un día en la que hizo cambio de turno. “Seguimos discutiendo hasta que se fue de nuevo, luego de eso seguimos discutiendo por mensajes en los cuales me seguía hostigando hasta que me dio un ataque de nervios y lo termine bloqueando”.

Entonces, resaltó, empezó a llamarla y le advirtió que “no me iba a dejar vivir tranquila”. Textualmente, aseguró que le dijo que "si yo no tengo vida, vos tampoco”.

La causa, encuadrada en lo que establece la Ley Provincial 3040 y el Código Procesal de Familia, fue elevada al Juzgado de Paz de la localidad petrolera rionegrina, cuyo titular subrogante Mariano Larrasolo procedió a tomar medidas para resguardar a la denunciante.

También envió el expediente al Juzgado de Familia de Turno para que le de continuidad al trámite legal. Pero además ante la posible existencia de delitos del orden penal, pidió la intervención de Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos.

Exclusión del hogar, entre otras medidas

Además de enviar el expediente al fuero penal, entre las medidas para proteger a la mujer y de manera provisoria (por un lapso de 90 días), el magistrado ordenó la exclusión del hogar del acusado, más la prohibición de acercamiento de su vivienda, a no menor de 500 metros.

Además, debe abstenerse de producir agravios, actos molestos o de hostigamiento, como tampoco efectuar reclamos personales de cualquier índole y por cualquier medio, como mensajes de texto por celular o mediante redes sociales. Le advirtieron que en caso de incumplimientos lo acusarán de desobedecer una orden judicial y deberá responder en la Fiscalía.

Asimismo, le ordenó al hombre que realizar un tratamiento psicoterapéutico para erradicar la violencia familiar e internalizar su responsabilidad. La mujer también deberá recibir asistencia médica o psicológica y podrá recurrir al hospital público. En tanto que el juez también pidió a la policía realizar rondines en el domicilio de la denunciante por un lapso de 20 días.