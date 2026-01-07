RTO: aumentan los precios y los detalles que más dejan autos afuera en Cipolletti

Desde este mes rigen nuevos valores para la Revisión Técnica Obligatoria. En Cipolletti, hay alta demanda de turnos. ¿Cuáles son los rechazos más comunes al momento de verificar?

La temporada de verano, las vacaciones en familia y el aumento de controles viales en rutas nacionales y provinciales convierten a enero en un mes clave para quienes deben renovar la Revisión Técnica Obligatoria ( RTO ). En Cipolletti, la alta demanda ya se hace sentir : la planta verificadora tiene turnos asignados hasta el 23 de enero, una postal que se repite cada año cuando miles de conductores se preparan para viajar y evitar inconvenientes en los controles.

En ese contexto, el equipo de LM Cipolletti se acercó hasta la planta ubicada sobre la Ruta Nacional 22 para conocer cuáles son los principales motivos de rechazo durante la verificación, cuánto cuesta realizar el trámite en esta temporada y qué recomendaciones hacen desde el sector para llegar en condiciones.

Alex Montero , encargado de la planta de RTO en Cipolletti, explicó que el sistema de atención funciona exclusivamente con turnos previos. “ Trabajamos con un sistema de turnos que se puede sacar por la página web . Hoy estamos con mucha concurrencia y tenemos disponibilidad recién para el 23 de enero”, señaló en diálogo con este medio.

Hasta el 23 de enero, la planta verificadora de la ciudad cuenta con turnos completos.

Según detalló, el trámite se realiza presentando la cédula verde del vehículo y alcanza no solo a autos particulares, sino también a motos, colectivos y camiones. “Tenemos tres líneas de revisión: una para vehículos livianos, otra para pesados y otra específica para motos”, indicó.

Nota RTO Cipolletti

Condicionales y rechazos: las fallas más frecuentes

Una vez superada la inspección, la RTO tiene una vigencia de un año. Sin embargo, no todos los vehículos logran aprobar en el primer intento. “Lo que notamos mucho es que mucha gente se va con un condicional. En general no son faltas graves, sino detalles como frenos con poca respuesta, amortiguación o asistencia en los rodamientos”, explicó Montero.

El condicional se otorga cuando la falla es leve y permite circular por un plazo de 30 o 60 días, tiempo durante el cual el conductor debe reparar el inconveniente y volver a presentarse. “Por eso pedimos siempre que la gente verifique antes el estado de las cubiertas, que no falten bulones en las ruedas y que el auto frene correctamente. Son cosas que se pueden ver a simple vista y evitan un condicional”, remarcó.

Distinto es el caso de las faltas graves. “Si el vehículo no está en condiciones, por ejemplo cuando hay fallas importantes de freno delantero o trasero, directamente se rechaza. En ese caso no se puede circular: hay que arreglar el auto y traerlo nuevamente”, aclaró.

ECP RTO 2026 (82) Frenos, estado de las cubiertas y luces, son los rechazos y observaciones más comunes que se detectan. Estefania Petrella

Seguridad, más allá de la multa

Desde la planta insisten en que la RTO no debe verse sólo como un trámite para evitar sanciones económicas. “Hacemos mucho hincapié en la seguridad. Revisamos cinturones de seguridad, matafuegos y todo lo que implica proteger a quienes circulan. Somos muy rigurosos con el frenado y el tren delantero”, sostuvo Montero.

Y agregó: “En la ruta, una falla de freno o una rueda en mal estado puede terminar en un accidente grave. Por eso, aunque intentamos que la persona se vaya conforme con el servicio, nunca dejamos de velar por la seguridad del vehículo”.

¿Cuánto cuesta hacer la RTO en Río Negro?

Desde el área de Transporte de la Provincia, en conjunto con Vialidad Provincial, se confirmaron los nuevos cuadros tarifarios vigentes entre enero y marzo de 2026. Los valores registraron un aumento del 7,76% y se actualizan de manera trimestral.

La tarifa básica es de $43.000, a la que se suma el costo de la oblea, de $1.500.

En el caso de las motos, los valores son:

Hasta 150 cc: $22.250

De 150 cc a 500 cc: $33.400

Más de 500 cc: $44.500

Para vehículos particulares (categoría M1, hasta 1.500 kg), el costo es de $44.500, mientras que las camionetas de mayor porte alcanzan los $66.750. Los valores se incrementan de forma considerable para transporte de carga, pasajeros y acoplados, llegando en algunos casos a superar los $170.000.

ECP RTO 2026 (79) Desde enero a marzo, el trámite de la RTO cuesta un 7,76% más caro en toda la provincia. Estefania Petrella

Multas y consecuencias por circular sin RTO

Circular sin la verificación técnica vigente implica una infracción económica significativa. En la actualidad, la multa por no contar con RTO en Río Negro asciende a $408.000, ya que se calcula en Unidades Fijas (UF) vinculadas al precio del litro de nafta especial.

Además del impacto económico, los controles viales pueden derivar en la retención del vehículo o de la licencia de conducir. A esto se suma la eventual pérdida de cobertura del seguro en caso de protagonizar un siniestro sin la RTO al día.

¿Dónde hacer la revisión en Cipolletti?

En el Alto Valle, una de las plantas más concurridas es la ubicada en Cipolletti, sobre la Ruta Nacional 22, kilómetro 1214, en calle Los Pioneros 239. El prestador es ITV SRL y la atención es de lunes a viernes, de 8 a 16.

Los turnos pueden solicitarse por teléfono al (299) 5870328 o de manera online. Para completar el trámite se requiere la cédula verde o el título del vehículo. En el caso del transporte de pasajeros con jurisdicción municipal, también se debe presentar la orden de revisión emitida por el municipio y, si corresponde, el certificado de tacógrafo.