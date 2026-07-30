Río Negro busca inversiones de China: la gestión que encabezó Enzo Fullone

El senador se reunió con el embajador chino para impulsar inversiones en energía, minería, agroindustria e infraestructura para la provincia.

El senador nacional mantuvo un encuentro bilateral con el embajador de la República Popular China. Foto: Gentileza.

El senador nacional Enzo Fullone mantuvo un encuentro bilateral con el embajador de la República Popular China , Wang Wei , con el objetivo de fortalecer los vínculos institucionales y presentar las oportunidades de inversión que ofrece Río Negro.

La reunión se concretó tras una invitación realizada por el diplomático luego de un encuentro institucional previo en el Senado de la Nación.

Durante la audiencia, Fullone expuso las principales fortalezas productivas de la provincia y puso el foco en sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico.

Entre ellos mencionó la energía, la minería, los hidrocarburos, la agroindustria y otras actividades con potencial para generar empleo, atraer inversiones y ampliar el desarrollo productivo de Río Negro.

También hablaron de infraestructura

Además de las oportunidades comerciales, ambas partes analizaron la necesidad de avanzar en proyectos de infraestructura logística y energética que permitan mejorar la competitividad de la provincia y fortalecer su inserción en los mercados internacionales.

"Nuestra provincia se encuentra frente a una oportunidad histórica de desarrollo. En este encuentro reafirmamos que el crecimiento de Río Negro vendrá de la mano de la inversión privada, el intercambio comercial y el impulso a nuestra infraestructura vial y tecnológica", sostuvo Fullone tras la reunión.

Interés de China en conocer las oportunidades de Río Negro

Según se informó, el embajador Wang Wei manifestó su interés en profundizar la relación con la provincia y conocer de primera mano las oportunidades de inversión y cooperación que ofrece Río Negro.

Al finalizar el encuentro, ambas partes coincidieron en avanzar con una agenda de trabajo conjunta para fortalecer el diálogo institucional y abrir nuevas posibilidades de intercambio económico y desarrollo entre China y la provincia.