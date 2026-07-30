El proyecto fue presentados por las legisladoras Lorena Matzen (UCR) y Yolanda Mansilla (Primero Río Negro). La legislatura sesionará el próximo 6 de agosto.

Presentaron el Código ACV en la Legislatura de Río Negro: "Cada minuto cuenta".

Las legisladoras Lorena Matzen ( UCR ) y Yolanda Mansilla ( Primero Río Negro ) presentaron el proyecto de ley Código ACV Río Negro. Bajo el título: “Cada minuto cuenta y puede salvar una vida” la iniciativa propone organizar una respuesta rápida, coordinada e integral frente al Accidente Cerebrovascular (ACV), una de las principales causas de muerte y discapacidad adquirida.

EL objetivo es poder contar con protocolo en todo el ejido de la provincia de Río Negro que sea una red integrada para poder garantizar una actuación inmediata, telesalud, capacitación, prevención y mecanismos de coordinación entre los distintos efectores de salud.

Frente a la sospecha de que una persona sufra un Accidente Cerebrovascular (ACV) cada minuto puede marcar la diferencia entre la recuperación, una discapacidad permanente o incluso la vida. "Queremos que, ante la sospecha de un ACV, el sistema actúe sin demoras. Que los equipos sepan cómo responder, dónde atender y cuándo derivar. En una provincia con grandes distancias como Río Negro , organizar la respuesta sanitaria también salva vidas", señalaron Matzen y Mansilla.

Las autoras explicaron que la iniciativa toma las mejores experiencias desarrolladas en otras provincias y las adapta a la realidad rionegrina. Incorpora además herramientas como la telemedicina neurológica, la categorización de establecimientos, campañas de concientización para reconocer los síntomas y un registro provincial que permita mejorar permanentemente la respuesta sanitaria.

"Este proyecto no propone crear más burocracia, sino organizar mejor los recursos que ya tiene la provincia para que ninguna persona pierda una oportunidad de tratamiento por falta de coordinación. Cuando hablamos de ACV, la velocidad de la atención salva vidas y reduce secuelas. Ese es el verdadero sentido del Código ACV Río Negro", concluyeron las legisladoras.

“HaBraSo”: una campaña que busca generar conciencia en la detección precoz del ACV

Esta campaña generada por la Fundación INECO busca a través de tres sílabas detectar si una persona lo está sufriendo:

- HA: Habla. Pedir a la persona que repita una frase y asegurarse de que pueda hacerlo de forma correcta, prestando atención a la comprensión y la expresión del paciente.

- BRA: Brazos. Pedir que levante los brazos (como si sostuviera una bandeja) con ambos brazos y comprobar que pueda mantenerlos arriba sin que uno de los dos caiga.

- SO: Sonrisa. Pedir que sonría y revisar que no tenga asimetrías.

Medidas de prevención

• Controlar tu presión arterial.

• Realizar actividad física.

• Comer saludablemente y mantener un peso adecuado.

• Controlar tus niveles de colesterol y glucemia periódicamente.

• No fumar.

• No beber alcohol en exceso.

• Chequear el estado estrés al que se encuentra expuesto.