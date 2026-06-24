Obra por obra: todo lo que se está construyendo en rutas de Cipolletti y Río Negro

Mientras el Gobierno Nacional se corrió del mapa del mantenimiento vial, Río Negro decidió ir en la dirección contraria. Esa es la premisa de la Provincia, que sostiene un plan con más de 15 obras en ejecución, licitación o proyecto avanzado que abarca desde el Alto Valle hasta la Línea Sur, desde la costa atlántica hasta la precordillera andina.

El financiamiento de estas obras combina recursos provinciales , el Bono VMOS —vinculado a la nueva etapa energética de Vaca Muerta— y créditos internacionales de la CAF. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren , fue categórico al respecto: "la conectividad vial es una política de Estado que no se negocia ni se posterga, independientemente de lo que ocurra en el ámbito federal".

Para los vecinos de Cipolletti , dos intervenciones de peso marcan la agenda vial de una de las ciudades más pobladas del Alto Valle rionegrino.

La primera ya está terminada: los derivadores viales sobre la Ruta Provincial 65, que incluyeron un nuevo paso a nivel y un semáforo inteligente. La obra, que demandó una inversión de $1.600 millones con fondos exclusivamente provinciales, apunta a resolver uno de los cuellos de botella más crónicos del tránsito cipoleño. Quienes ingresan y egresan de la ciudad a diario saben de lo que se habla: la intersección con la Ruta 65 era, desde hace años, sinónimo de demoras y riesgo vial.

La segunda obra es la que más expectativa genera: la doble vía de calle Perón. El proyecto, trabajado en conjunto entre el Municipio y la Provincia, busca transformar esa arteria en una avenida urbana de cuatro carriles, con semáforos inteligentes y nuevos derivadores en la intersección con la Ruta Provincial 65. Actualmente se está terminando el pliego licitatorio y, según informaron desde el Gobierno provincial, próximamente se fijará la fecha del llamado a licitación. Cuando esté lista, Cipolletti tendrá una columna vertebral vial a la altura de su crecimiento.

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La obra más grande en medio siglo

El proyecto de mayor envergadura del plan provincial es la repavimentación de las Rutas Provinciales 6 y 8, con 180 kilómetros de intervención que la convierten en “la obra vial más grande de Río Negro en los últimos 50 años”, según señalaron desde el Gobierno provincial. Con un avance del 72% y una inversión que supera los $32.000 millones financiados íntegramente con fondos provinciales, la obra también contempla la construcción de un puesto de pesaje dinámico en la zona de Paso Córdoba y la reconstrucción de alcantarillas. La estimación oficial es que estará finalizada antes de que termine el año.

Vaca Muerta impulsa rutas rionegrinas

La energía también mueve asfalto. El Bono VMOS, instrumento financiero ligado al desarrollo hidrocarburífero, está detrás de varias de las obras más estratégicas del plan. La Ruta Provincial 69, en Campo Grande, avanza con un 75% de ejecución sobre 10 kilómetros clave para la circulación vinculada a la producción de Vaca Muerta. Y la Ruta Provincial 9, que conecta la Ruta Nacional 3 con Punta Colorada —donde se construye la Terminal de Exportación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur— acaba de ser licitada, con una inversión provincial de $3.351 millones.

En paralelo, el acceso a San Javier desde la Ruta Nacional 3 supera el 70% de avance y está en la etapa final de trabajos sobre la carpeta asfáltica. Para esa comunidad, la obra es historia en construcción: un antes y un después que los vecinos esperaban desde hace décadas.

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Turismo, conectividad y seguridad vial en la agenda

El plan no se agota en la producción. Las obras viales también apuntan a potenciar el turismo y mejorar los accesos a servicios esenciales. La repavimentación de la Ruta Provincial 80 —acceso al Aeropuerto de Bariloche, el de mayor tránsito de la provincia— está licitada y próxima a adjudicación, con un presupuesto que supera los $4.400 millones financiados por la CAF.

En Las Grutas, la primera etapa de la Avenida Río Negro fue finalizada en diciembre de 2025, con reconstrucción de cordones cuneta, veredas, nueva calzada y mejoras en cañerías de agua potable, desde calle Somuncurá hasta calle Río Colorado. La obra sumó más de $1.196 millones de inversión provincial y consolidó la infraestructura de uno de los destinos turísticos más visitados del sur argentino.

El Aeropuerto de Viedma también tiene su obra: la repavimentación de las Rutas Provinciales 1 y 51 se licitará el 23 de julio con un presupuesto oficial de más de $5.414 millones, también financiado por la CAF. El proyecto incluye nuevas rotondas, derivadores de tránsito y mejoras en el acceso a la Universidad Nacional de Río Negro y al Tren Patagónico.

obreros asfalto

Un mapa de inversión que se extiende por toda la provincia

La Ruta Provincial 4, entre Valcheta y Pomona, ya está finalizada en sus tramos extremos, con 50 kilómetros que mejoran la conexión entre el Valle Medio y la Región Sur. La alcantarilla sobre el arroyo Las Coloradas, en Siete Parajes-Paso Flores, avanza con buen ritmo y resolverá los cortes que generaban las crecidas. En El Manso, la alcantarilla sobre la Ruta Provincial 83 ya fue terminada, garantizando la circulación en una zona afectada históricamente por precipitaciones intensas.

El Parque Industrial de General Roca también está en la hoja de ruta: el Gobierno trabaja en un nuevo proyecto para el derivador de acceso sobre la Ruta Provincial 6, luego de que la primera licitación no arrojara resultados. Y en Bariloche, la Ruta Provincial 82 —que conecta el sur y el oeste de la ciudad desde la intersección con la Ruta Nacional 40 hasta el empalme con la Avenida Bustillo— tiene proyecto de repavimentación en elaboración.

"Invertimos en rutas, servicios e infraestructura para que el desarrollo quede en la provincia y se traduzca en oportunidades concretas para nuestra comunidad", resumió el gobernador Alberto Weretilneck.