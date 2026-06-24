El torneo que le pasa la pelota a los gobernantes para evitar nuevas muertes en la ruta 151

Varios jugadores perdieron amigos o seres queridos en la ruta. Reclaman en cada fecha, con banderas, que los políticos no sean cómplices de los accidentes.

El conutundente mensaje de uno de los equipos a los políticos. La Ruta 151, entienden, debe ser prioridad para salvar vidas.

La deteriorada Ruta151 vuelve a estar en el centro de la escena y los reclamos ciudadanos. Ahora, se hizo visible en un torneo de fútbol amateur de la región que realiza una movida para pedirle a los gobernantes que actúen en forma urgente, cumplan las promesas y dejen de poner vidas en riesgo cada día con la falta de arreglos .

Detrás de cada accidente registrado en la Ruta 151 existen historias personales marcadas por el dolor . Familias que perdieron seres queridos, víctimas que sufrieron graves secuelas y comunidades enteras que conviven con la preocupación constante de circular por una vía considerada por muchos como una de las más peligrosas de la región.

Los reclamos no son nuevos. Varios de los muchachos que juegan el torneo sufrieron de cerca la desgracia. Desde hace años, vecinos, organizaciones civiles e instituciones intermedias exigen obras de fondo que permitan garantizar condiciones seguras de circulación. Sin embargo, aseguran que los cambios de gestión y las sucesivas promesas oficiales no se han traducido en soluciones concretas.

El reclamo por la Ruta 151

En las últimas horas, la Asociación Civil de Fútbol Catriel volvió a manifestar públicamente su preocupación por el estado de la ruta y reclamó una intervención urgente.

A través de un comunicado firmado por su presidente, Cristian Pereyra, bajo el título "Ruta 151 la hrida sigue abierta" la institución sostuvo que la falta de respuestas ha generado una profunda sensación de abandono en toda la región y renovó el pedido de repavimentación integral de la calzada. La movida estuvo acompañanada, como en varias jornadas, con una bandera de reclamo. Y un contundente mensaje.

Embed

Asimismo, cuestionó la falta de avances en las obras comprometidas y consideró que los funcionarios que actualmente ocupan cargos públicos deben asumir la responsabilidad de brindar soluciones concretas a una demanda histórica de los habitantes.

Del reclamo a la resignación

Uno de los aspectos más preocupantes señalados por quienes impulsan el pedido es el aparente desgaste social generado por años de incumplimientos. Según expresan, las marchas, movilizaciones y reclamos públicos que durante años visibilizaron la problemática han ido perdiendo fuerza, dejando lugar a un silencio que interpretan como consecuencia de la frustración y el cansancio colectivo.

Sin embargo, remarcan que existe otro silencio mucho más doloroso: el de las familias que continúan atravesando el duelo por las víctimas fatales registradas en esta ruta.

Memoria, justicia y acción

El reclamo que hoy se multiplica en distintos sectores de la comunidad se resume en tres conceptos: memoria, justicia y acción. Memoria para recordar a quienes perdieron la vida en accidentes ocurridos sobre la Ruta 151. Justicia para las familias que continúan esperando respuestas. Y acción para que las obras necesarias se ejecuten antes de que nuevas tragedias vuelvan a enlutar a la región.

Mientras tanto, la Ruta Nacional 151 continúa siendo una deuda pendiente para miles de habitantes de Río Negro y La Pampa, que reclaman decisiones concretas para dejar atrás una problemática que lleva décadas sin solución definitiva.

Sigue trabado el traspaso de las rutas 151 y 22

El proceso para que Río Negro asuma el control de las rutas 22 y 151 ingresó en un terreno pantanoso. Las partes tienen intención de concretar el cambio de jurisdicción sobre los caminos, pero al analizar cuestiones técnicas comenzaron las complicaciones y la negociación se estira.

image - 2026-06-24T111219.388

"La gente tiene que saber que con las rutas, arrancaremos menos diez", dijo el ministro de Obras y Servicios Públicos provincial, Alejandro Echarren para graficar el estado de situación. Actualmente, no se pueden estimar plazos de obras para rutas que ni siquiera tienen mantenimiento en las banquinas.

El problema no es solo la discusión de los recursos económicos para completar las obras. Existe un grave vacío documental heredado de la gestión de Vialidad Nacional y dudas sobre cómo se resolverán los contratos abiertos. Según detalló el funcionario, la falta absoluta de proyectos ejecutivos en tramos clave obligará a la Provincia a iniciar las gestiones prácticamente desde cero. Esto transformará la reactivación de las obras en un proceso extremadamente lento.