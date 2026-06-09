Cipolletti pone en marcha un barrio para municipales en una zona en crecimiento

Se firmó el convenio para crear un nuevo barrio para municipales en Cipolletti. Serán 75 lotes con servicios, ¿cómo se accederá?

Los municipales podrán acceder a su primer barrio en el norte de la ciudad.

Un nuevo barrio se consolida en Cipolletti , se trata de un hecho inédito para la ciudad. Con la firma de un convenio entre el Ejecutivo local y los gremios SOYEM, ATE, UPCN y SITRAMUCI, se puso en marcha el desarrollo de un loteo de 75 parcelas en el Distrito Vecinal Noreste (DVN), uno de los sectores con mayor crecimiento urbano.

El anuncio fue encabezado por el intendente Rodrigo Buteler , quien destacó el carácter histórico de la iniciativa y el impacto que tendrá en el acceso a la tierra para los trabajadores municipales. “Dimos un paso fundamental para seguir haciendo realidad el sueño de la casa propia. Hoy nace un nuevo barrio en Cipolletti y con él, una nueva oportunidad para que más familias puedan proyectar, construir y crecer”, expresó.

El proyecto no solo contempla la entrega de lotes , sino que incluye el desarrollo de infraestructura básica y el acompañamiento en los procesos de construcción . Según explicó el jefe comunal, el objetivo es garantizar que cada familia pueda avanzar de manera progresiva hacia su vivienda propia en condiciones accesibles.

“Estamos dando respuesta a 75 familias de empleados municipales que necesitan un lote con servicios. Lo importante es que van a poder acceder a la tierra de manera financiada, con cuotas accesibles, y contar con servicios de agua y luz para empezar a construir”, detalló Buteler durante la presentación del proyecto.

firma loteos muni cipolletti La firma del convenio entre el ejecutivo y los gremios, pone fin a años de reclamos por parte del sector.

Cómo será el sistema de adjudicación

Uno de los aspectos centrales del esquema será el sistema de adjudicación, que se definirá a partir de un mecanismo de puntajes y requisitos consensuado entre el municipio y los gremios. La intención es asegurar un proceso transparente y equitativo para la selección de los beneficiarios.

“Armamos un esquema donde entre todos vamos a definir de manera transparente cuáles son las 75 familias que van a acceder. Es un trabajo conjunto con los gremios, que no solo participaron en el reclamo sino también en la construcción de la solución”, agregó el intendente.

Desde el Ejecutivo resaltaron que se trata del primer loteo exclusivamente municipal en la historia de Cipolletti, luego de intentos fallidos en años anteriores vinculados a programas de vivienda que quedaron inconclusos tras la paralización de la obra pública nacional.

firma loteos muncipales cipo Los lotes estarán ubicados en el Detrito Vecinal Noreste, con accesos a servicios básicos y posibilidad de financiación en cuotas.

Una zona en pleno crecimiento

El desarrollo se emplaza en una zona estratégica de la ciudad, donde se proyectan importantes obras de infraestructura y servicios. En ese sentido, Buteler remarcó el crecimiento sostenido del Distrito Vecinal Noreste y su potencial como nuevo polo urbano.

“Estamos en una zona hermosa de la ciudad. El Gobierno provincial está construyendo una escuela técnica, nosotros avanzamos con obras de cordón cuneta y próximamente con el asfalto de la calle Chañar. Además, habrá inversión privada como la llegada de un supermercado y mejoras en el transporte público”, señaló.

Trabajo conjunto con los gremios

El intendente también valoró el trabajo articulado con los sindicatos, que permitió alcanzar acuerdos tras múltiples mesas de diálogo. “Hay que agradecer a los gremios, porque este fue un reclamo histórico de los trabajadores. Pudimos construir un sistema donde ellos participan activamente y forman parte de la solución”, sostuvo.

El convenio firmado marca el inicio formal del proyecto y abre la puerta a futuros desarrollos similares. Desde el municipio no descartan ampliar la cantidad de loteos en función de la demanda y la disponibilidad de tierras, con el objetivo de seguir generando oportunidades de acceso al suelo urbano.