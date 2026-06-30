La obra que esperaron durante décadas vecinos de Cipolletti entra en su recta final

La red de gas de un barrio está a punto de terminarse y llevará un servicio esencial a vecinos que esperaron décadas.

La obra de la red de gas﻿ ingresó en su etapa final y muy pronto permitirá que más familias accedan a un servicio fundamental. Foto: Gentileza.

La obra de la red de gas en el barrio Puente 83 de Cipolletti ingresó en su etapa final y muy pronto permitirá que más familias accedan a un servicio fundamental, en un sector que atraviesa un fuerte crecimiento y desarrollo.

Se trata de una intervención largamente esperada por vecinos del histórico barrio, que cuenta con más de 60 años de vida y que durante décadas aguardó por mejoras esenciales en infraestructura.

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler visitaron la obra que se ejecuta en Puente 83 y destacaron el impacto que tendrá en la calidad de vida de los vecinos.

La obra forma parte del Plan Gas Rionegrino, una iniciativa provincial que busca ampliar el acceso a este servicio esencial en distintos puntos de la provincia.

Embed DESPUÉS DE MÁS DE 60 AÑOS, EL GAS LLEGA A PUENTE 83



Hay barrios que esperaron demasiado tiempo por algo tan básico como tener gas natural. Puente 83 es uno de ellos.



Primero avanzamos con la regularización de los terrenos y ahora estamos terminando una obra que les cambia la… pic.twitter.com/n7ataISHds — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) June 30, 2026

“Cambiará la vida de muchas familias”

Durante la recorrida, Weretilneck destacó el avance logrado en el sector y recordó el proceso previo que permitió llegar a esta instancia.

“Este barrio tiene más de 60 años; primero hicimos las mensuras, luego normalizamos lo referido a títulos de propiedad y ahora estamos finalizando la red de gas que cambiará la vida a decenas de cipoleños y cipoleñas”, señaló el mandatario provincial.

Además, remarcó que el desarrollo implica llevar respuestas concretas a sectores históricamente postergados.

Más infraestructura para una ciudad que sigue creciendo

Por su parte, Buteler resaltó el acompañamiento de la Provincia en una ciudad que mantiene un crecimiento sostenido.

El jefe comunal aseguró que las obras públicas siguen llegando a distintos sectores de Cipolletti y remarcó que este tipo de infraestructura impacta directamente en la calidad de vida cotidiana de las familias.

Una obra esperada después de décadas

Con el avance de esta obra, Puente 83 se encamina a resolver una demanda histórica de sus vecinos.

Provincia y Municipio destacaron que el trabajo conjunto permite seguir consolidando el crecimiento de Cipolletti, sumando servicios fundamentales en sectores que durante años esperaron respuestas.