El fin de semana se llevarán a cabo dos ferias de economía social, estrenos de cine, música y teatro.

¿Qué hacemos este fin de semana? Conocé las propuestas que hay en Cipolletti.

Este fin de semana se llevarán a cabo Ferias de la Economía Social para celebrar la llegada de la primavera. Ambas jornadas incluirán espectáculos y bandas musicales en vivo para compartir en familia. Además, habrá propuestas teatrales y audiovisuales en distintos puntos de la ciudad.

Con el objetivo de brindar un espacio a los emprendedores para comercializar sus productos y ofrecer a las familias una alternativa al aire libre —con temperaturas que prometer superar los 20°C—, el cronograma se desarrollará de la siguiente manera:

El sábado 19 de septiembre, de 15 a 20, la Feria de la Economía Social se reunirá en el tradicional Parque Rosauer. La jornada contará con la presentación de "Cavernas del Futuro", una banda de rock alternativo nacida en el Alto Valle de Río Negro a fines de 2019, que propone un ritual de música y poética enraizado en el territorio patagónico.

Domingo en la Plaza

El domingo 20, la cita será en la Plaza San Martín (Roca y Miguel Muñoz), también de 15 a 20. Allí, el paseo artesanal —un clásico local que impulsa el trabajo de emprendedores y artesanos de diversos rubros— estará acompañado por el show en vivo de "Cenicero y The Pepperonis", con su tributo a los Red Hot Chili Peppers.

Para los amantes del teatro, Boy Olmi llega a la ciudad con su unipersonal:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HTH Productora (@hthproductora)

Y para quienes gusten del cine...

Esta semana el Complejo Cultural Cipolletti espera a los vecinos con nuevas historias y espectáculos para disfrutar:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dirección General de Cultura (@culturacipo)

Las entradas están disponibles en el sitio: ccc.cipolletti.gob.ar y también en la boletería del Complejo Cultural Cipolletti que este viernes, sábado y domingo está habilitada de 15 a 21.

Aida Irma Verbeke presentará ''El retorno del águila"

El domingo 20 de septiembre se realizará la presentación del libro "El retorno del Águila", una novela policial de Aida Irma Verbeke, en la que el misterio se convierte en el hilo conductor de una historia atravesada por el amor, la pérdida, los secretos y la esperanza.

La cita será a las 17:30 en las instalaciones de Casa del Escritor (Fernández Oro 501), entrada libre y gratuita.

El retorno del águila no es solamente una historia policial. Es también una invitación a reflexionar sobre aquello que perdemos, sobre las marcas que dejan nuestras experiencias y sobre la posibilidad de reconstruirse después del dolor.

Con su escritura, Aida Irma Verbeke, propone recorrer este camino de misterio y emociones, descubrir sus secretos y dejarnos sorprender por un final que permanece en la memoria.