Cipolletti encabeza el reparto del nuevo fondo provincial con más de $3.800 millones al año

El Gobierno de Río Negro creó un esquema de compensación transitoria que inyectará recursos clave en 14 municipios rionegrinos.

El Gobierno de Río Negro anunció este viernes la puesta en marcha del convenio de Compensación Financiera Transitoria , una medida que destinará $12.347 millones anuales adicionales a 14 municipios. Cipolletti será la ciudad más beneficiada por el programa, recibiendo casi un tercio de los fondos.

El esquema representa una inyección inicial de aproximadamente $1.029 millones mensuales financiados íntegramente con recursos del Tesoro Provincial, sin alterar el régimen de coparticipación vigente ni reducir las transferencias hacia las restantes 25 localidades rionegrinas.

Cipolletti se convertirá en la principal beneficiaria del nuevo convenio de Compensación Financiera Transitoria. De un fondo total de $12.347 millones anuales repartidos entre 14 comunas, la administración local absorberá $3.832.872.960 al año, lo que representa el 31,04% de los recursos dispuestos por el Tesoro provincial. Este esquema equivale a un ingreso promedio mensual cercano a los $319 millones para el municipio cipoleño.

La iniciativa formalizada por el gobernador Alberto Weretilneck busca reconocer el desfase originado tras la actualización de las variables operativas y poblacionales de la provincia, evitando alterar la Ley de Coparticipación, que se encuentra en discusión.

Cipolletti recibirá el 31% de los fondos de compensación que anunció el gobernador Alberto Weretilneck.

El destino del aporte extra del gobierno de Río Negro

Al referirse a la implementación de este programa, Weretilneck enfatizó la necesidad de respaldar el desarrollo de las administraciones locales. “Tomamos esta decisión porque entendemos que el crecimiento de nuestras ciudades también exige más capacidad de respuesta. Queremos municipios fuertes, con herramientas para sostener servicios, hacer inversiones y acompañar las necesidades de cada comunidad. La Provincia va a hacer ese esfuerzo con recursos propios”, aseveró el mandatario.

Las sumas asignadas deberán utilizarse en forma estricta para el sostenimiento y optimización de servicios públicos esenciales, obras de infraestructura vinculadas a dichas prestaciones y la compra de bienes de capital que fortalezcan el equipamiento municipal. El marco normativo prohíbe explícitamente volcar estos giros adicionales al pago de salarios o gastos de personal.

Sobre el impacto de la medida, Weretilneck remarcó que “esta compensación permite actualizar la distribución sin perjudicar a ningún municipio. Es una decisión de equilibrio y de responsabilidad: reconocer las nuevas realidades de cada localidad, fortalecer la gestión municipal y garantizar que los recursos lleguen donde hoy son necesarios”.

Cómo se distribuyen los recursos

Detrás de Cipolletti, el segundo distrito con mayor asignación de fondos es San Carlos de Bariloche, con $2.350.831.387 anuales, equivalentes al 19,04% del pozo. En el Alto Valle, la comuna de General Fernández Oro captará $1.796.179.764, que representa un 14,55% del total, seguida por El Bolsón con $1.653.996.966, alcanzando un 13,40%, y Dina Huapi con $1.071.083.602, es decir, el 8,67% de la masa compensatoria.

El listado de los catorce municipios beneficiados incluye también a General Roca con $608.587.677 (4,93%), Catriel con $464.844.798 (3,76%), Cervantes con $260.679.049 (2,11%), Los Menucos con $194.190.821 (1,57%), Comallo con $37.907.144 (0,31%), Ramos Mexía con $32.121.394 (0,26%), Darwin con $26.851.276 (0,22%), Guardia Mitre con $12.316.523 (0,10%) e Ingeniero Huergo con $4.708.773 (0,04%).

El convenio prevé ajustes semestrales que estarán atados a la evolución positiva de los tributos de IVA e Ingresos Brutos. En consecuencia, la suma proyectada de $12.347 millones podrá incrementarse gradualmente, asegurando un flujo de capitales sostenido para la gestión pública en Cipolletti y las localidades involucradas.