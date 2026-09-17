La obra eléctrica que dará respuesta a un reclamo barrial de 16 años en Cipolletti

El convenio se firmó en las últimas horas, con la presencia del gobernador y el intendente. La inversión ronda los 400 millones de pesos.

Momento histórico. El gobernador, el intendente y los vecinos, que celebraron este gran avance.

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , firmaron un convenio para normalizar la red eléctrica y el alumbrado público del loteo Las Magnolias . La obra permitirá mejorar la seguridad y generar mejores condiciones para las familias del sector, con una inversión estimada de $391 millones a través del PROINELEM.

La obra, indicaron desde Provincia, permitirá avanzar con la infraestructura eléctrica necesaria para acompañar la consolidación del barrio , brindar mayor seguridad y generar mejores condiciones para que las familias puedan construir y habitar sus viviendas.

El acuerdo fue suscripto en Cipolletti en el marco del Programa de Infraestructura Eléctrica Municipal (PROINELEM), una herramienta que permite a la Provincia ejecutar obras eléctricas requeridas por los municipios.

El gobernador destacó la importancia de la intervención para las familias del sector. “Es una obra muy importante: una nueva red eléctrica, alumbrado y todas las seguridades que se merecen las vecinas y los vecinos de Las Magnolias”, expresó.

Infraestructura para acompañar el crecimiento

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, señaló que la obra viene a dar respuesta a una situación de larga data y remarcó la importancia de contar con servicios para acompañar el desarrollo urbano.

“La infraestructura es la clave para generar las condiciones para que la ciudad se desarrolle. Teníamos un problema histórico en Las Magnolias, con vecinos que hace muchos años vienen poniendo mucho esfuerzo, y nosotros venimos a acompañar ese esfuerzo dando una respuesta con la obra eléctrica”, indicó.

Buteler agregó que la intervención permitirá contar con alumbrado público e infraestructura eléctrica para mejorar la seguridad, avanzar con la construcción de viviendas y brindar mejores condiciones de vida a las familias.

El convenio establece una inversión estimada de $391.209.852. La Secretaría de Estado de Energía y Ambiente tendrá a su cargo la ejecución de la obra, mientras que el Municipio reintegrará el monto mediante 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, una vez finalizados los trabajos.

Una respuesta esperada por los vecinos

Juan José Osés, vecino e integrante de la Cooperativa Las Magnolias, valoró la decisión y recordó el camino recorrido por las familias para avanzar con la urbanización del sector.

“Hace 16 años que estamos con la gestión del barrio, desde la apertura de calles hasta las obras de los servicios. Es importantísima la colaboración y la predisposición para poder seguir avanzando”, expresó.

La intervención en Las Magnolias se suma a las obras que la Provincia impulsa junto a los municipios mediante el PROINELEM, con el objetivo de transformar necesidades locales de infraestructura eléctrica en proyectos concretos y acompañar el crecimiento de las ciudades rionegrinas.