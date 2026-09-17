Proponen el Sistema Municipal de Convivencia Vecinal en Cipolletti: de qué se trata el proyecto

Se presentó una iniciativa para resolver conflictos entre vecinos sin recurrir a instancias judiciales. Cómo se podría implementar y en qué casos.

El Concejo Deliberante tratará un proyecto para crear el Sistema Municipal de Convivencia Vecinal en Cipolletti.

Con el objetivo de promover una convivencia vecinal pacífica entre los cipoleños, este miércoles se presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para crear el Sistema Municipal de Convivencia Vecinal . La iniciativa busca que el área actúe como mediadora en conflictos entre vecinos , evitando que las disputas cotidianas terminen judicializadas.

La iniciativa fue impulsada por la concejal Ana María Napoli . En diálogo con LM Cipolletti , la edil explicó los fundamentos del proyecto: "Ante tantos problemas de convivencia planteados, propongo la implementación de la mediación comunitaria". La funcionaria remarcó que se trata de una herramienta complementaria a las ya existentes.

Napoli detalló que el mecanismo funcionaría "como complemento del actual Código de Faltas Municipal y de la opción de acudir a la justicia ". Según explicó, ambas vías representan "procesos de mayor carga tanto en instancia administrativa o judicial" para los vecinos involucrados en un conflicto .

La concejal sostuvo que la mediación resulta más conveniente que las alternativas actuales. "La mediación sería más eficaz y ágil, fomentando la educación y fortalecimiento de vínculos vecinales", afirmó, en línea con los fundamentos que acompañan el texto del proyecto de ordenanza.

Estefania Petrella

Qué establece el proyecto de ordenanza

El texto crea el Sistema Municipal de Convivencia Vecinal, dependiente del Poder Ejecutivo, destinado a la prevención, el abordaje y la resolución de conflictos comunitarios. Entre sus funciones figuran recibir consultas y denuncias, promover el diálogo entre las partes y desarrollar campañas de sensibilización ciudadana.

El proyecto también establece la Mediación Comunitaria Municipal como mecanismo voluntario y gratuito. Las actuaciones se regirán por principios de respeto mutuo, buena fe, participación ciudadana, diálogo, equidad, imparcialidad, confidencialidad y acceso gratuito a los mecanismos de resolución de conflictos.

Qué conflictos podrán mediarse

La ordenanza habilita la mediación para casos vinculados a ruidos molestos, animales de compañía y comunitarios, uso de espacios comunes y públicos, y problemas de higiene y residuos. También incluye filtraciones entre medianeras, arbolado urbano, estacionamiento y convivencia en barrios o complejos habitacionales.

Quedan excluidos los conflictos que impliquen delitos previstos en el Código Penal o leyes especiales, y aquellas situaciones que requieran intervención judicial urgente. El texto aclara que cualquier otro conflicto vecinal que admita una solución consensuada podrá ingresar al sistema de mediación.

Según el proyecto, el proceso de mediación tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles desde la primera reunión, prorrogable por 10 días más con acuerdo expreso de ambas partes. Para iniciar el trámite será obligatoria la firma de un Acta de Aceptación voluntaria y de confidencialidad.

Los acuerdos alcanzados tendrán carácter de compromiso voluntario y podrán homologarse según la normativa vigente. En caso de incumplimiento, las autoridades del sistema o la parte afectada podrán denunciar la situación ante el Juzgado Municipal de Faltas competente de Cipolletti.

Autoridad de aplicación y próximos pasos

El proyecto designa a la Secretaría de Fiscalización como autoridad de aplicación, encargada de reglamentar el funcionamiento del sistema dentro de los 120 días posteriores a la eventual promulgación. También podrá promover Actas de Convivencia con compromisos de seguimiento entre vecinos.

La norma autoriza además al Poder Ejecutivo a firmar convenios con organismos provinciales, universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil para implementar programas de mediación. El objetivo declarado es consolidar una cultura de paz y corresponsabilidad social en la ciudad.

La iniciativa, tratada en la sesión del miércoles, fue aprobada para su giro a la Comisión de Gobierno. Allí comenzará el debate sobre su viabilidad, antes de que el proyecto pueda regresar al recinto para su tratamiento final en el Concejo Deliberante.