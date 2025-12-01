La denunciaron por los ladridos de su perra y ella se comprometió a silenciarla

Una mujer se quejó por las mascotas de una vecina no le permitía descansar. Hubo un acuerdo en el Juzgado de Paz de Cipolletti.

Los ladridos de una perra provocó un conflicto vecinal que se zanjó en el Juzgado de Paz de Cipolletti. La dueña se comprometió a mantenerla callada.

La Justicia de Paz tuvo que intervenir en un conflicto desatado entre dos vecinas de Cipolletti por los ladridos de los perros propiedad de una de ellas.

La queja estribó en que hace poco más de un año y medio uno de los animales, puntualmente una perra , los atormentaba y no les permitía descansar , ya que los gañidos eran constantes.

La controversia llegó a los estrados del Juzgado de Paz local, donde la reclamante aseveró que había intentado dialogar con los amos de la mascota, “sin conseguir una solución a la situación”.

La jueza Gabriela Montorfano convocó a las partes a una instancia de conciliación que se realizó el viernes 26 de noviembre.

En la audiencia hubo un intercambio de opiniones, hasta que finalmente arribaron a un acuerdo que se volcó en un acta que avaló la magistrada, quien expresó que de esa forma “se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes y que se hallan reunidos los requisitos legales para su homologación”.

Horarios a respetar

El arreglo, que adquirió jerarquía de sentencia, determinó que entre las 14 y las 17 y de 23 a 8 de la mañana serán horarios de descanso que se deberán respetar para mantener “una convivencia tranquila”.

Ambas partes aclararon que esos lapso de tiempo serán flexibles, y que se permitirán “una normal tolerancia”.

Mientras que la dueña de las mascotas se comprometió a cuidarlos. Pero especialmente dijo que estará atenta a que la perra que generó el distanciamiento “no emita ladridos ni ruidos molestos” en esas franjas horarias para evitar que “no perturben el reposo de su vecinos”.

Además también dieron su palabra de que “ante eventuales nuevas molestias hablarán personalmente e intentarán pautar los aspectos necesarios para una convivencia pacífica”.

De todos modos aceptaron que en caso de detectarse incumplimientos de alguno de los puntos acordados cualquiera de las vecinas podrá requerir una nueva audiencia en el Juzgado de Paz.