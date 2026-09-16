Río Negro suma tecnología de última generación para sus quirófanos: qué hospitales recibirán los nuevos equipos

El Gobierno provincial confirmó la llegada y puesta en funcionamiento de nuevos Arcos en C para diversos hospitales.

El sistema público de salud de Río Negro incorporará nueva tecnología para fortalecer la atención quirúrgica en tres de sus principales hospitales. Se trata de modernos equipos radiológicos conocidos como Arcos en C , destinados a intervenciones de mayor complejidad.

Los equipos fueron adquiridos por el Ministerio de Salud provincial mediante una inversión de $569.520.315 y ya llegaron a los hospitales de Complejidad VI de General Roca, Viedma y San Carlos de Bariloche.

Durante los últimos días comenzó el proceso de instalación del equipamiento , mientras que los equipos técnicos de cada establecimiento participan de las capacitaciones necesarias para utilizar la nueva tecnología de manera adecuada durante las intervenciones.

La secretaria de Salud de Río Negro, Marina Deorsola, destacó que actualmente se trabaja en la puesta a punto de los dispositivos y en la preparación del personal que tendrá a su cargo su utilización dentro de los quirófanos.

“En este momento se está realizando la instalación y la capacitación del personal técnico para ponerlos en funcionamiento. Es una mejor herramienta para nuestros profesionales”, señaló Deorsola.

Una herramienta para las cirugías de mayor complejidad

Los Arcos en C permiten obtener imágenes radiológicas durante una operación, una herramienta que posibilita a los profesionales observar en tiempo real distintas estructuras internas del cuerpo mientras desarrollan determinados procedimientos quirúrgicos.

El dispositivo tiene una estructura curva con forma de “C”, en cuyos extremos se encuentran un emisor de rayos X y un detector de imágenes. Esta configuración permite movilizarlo alrededor del paciente sin necesidad de cambiar su posición sobre la mesa quirúrgica.

A través de la fluoroscopía, el equipo genera imágenes dinámicas e instantáneas que sirven como guía durante diferentes momentos de una intervención. De esta manera, los profesionales pueden controlar sus maniobras y verificar los resultados mientras avanzan.

Los nuevos dispositivos incorporan además detectores de panel plano y tecnología de sustracción digital. Esta última permite mejorar la visualización de los vasos sanguíneos después de la aplicación de una sustancia de contraste.

El sistema elimina de la imagen la superposición de huesos y otros tejidos densos, facilitando la observación de estructuras internas y ampliando las posibilidades para desarrollar procedimientos intervencionistas mínimamente invasivos.

Menos traslados para pacientes de Río Negro

La incorporación de estos equipos también tiene un impacto territorial para el sistema sanitario provincial. Los hospitales de General Roca, Viedma y Bariloche reciben pacientes provenientes de extensas áreas de influencia regional.

Por ese motivo, disponer de equipamiento de estas características permite ampliar las prestaciones disponibles en los hospitales públicos y fortalecer la capacidad para resolver intervenciones quirúrgicas complejas dentro de la provincia.

Qué beneficios tendrán las nuevas herramientas

Entre los principales beneficios asociados al uso de esta tecnología se encuentra la posibilidad de realizar cirugías con mayor precisión y, en determinados procedimientos, mediante técnicas menos invasivas.

La mejor resolución de las imágenes y la posibilidad de obtenerlas rápidamente permiten a los profesionales controlar las maniobras realizadas durante una intervención y efectuar ajustes de manera inmediata cuando resulta necesario.

Esta capacidad de seguimiento en tiempo real también puede contribuir a reducir la necesidad de procedimientos posteriores para corregir determinadas situaciones detectadas después de una intervención quirúrgica.

Otro aspecto señalado es la reducción de la exposición a la radiación. Los nuevos equipos están diseñados para optimizar las dosis utilizadas durante las prácticas, tanto para los pacientes como para los profesionales que trabajan en los quirófanos.

A su vez, las intervenciones menos invasivas pueden favorecer recuperaciones más rápidas, reducir determinadas complicaciones y disminuir los tiempos de internación, dependiendo del tipo de procedimiento realizado y de las condiciones particulares de cada paciente.